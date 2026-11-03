Sporni zaupni dokumenti Fife bodo kmalu na voljo le peščici, tudi Čeferinu

Zgodbi s prodajo deležev svetovnega prvenstva ni videti ne konca in ne kraja. Začelo se je z vprašljivo pobudo Giannija Infantina, nadaljevalo z ultimatom Uefe, sedaj bodo Člani sveta Mednarodne nogometne zveze (Fifa) lahko pregledali zaupne dokumente, povezane z izjemno spornim načrtom, preko katerega bi v poslovanje svetovnih prvenstev vključili zasebne vlagatelje. Kot piše britanska agencija PA, bo vpogled v dokumente možen osebno na sedežu Fife v Zürichu.

Ob koncu letošnjega julija je v javnost prišla novica, da je Infantino nameraval ustanoviti družbo FIFA Forward Enterprise (FFE), ki bi prevzela upravljanje komercialnih dejavnosti svetovnih prvenstev in drugih tekmovanj pod okriljem Fife. V družbi bi imeli zasebni vlagatelji manjšinski lastniški delež. Načrt je hitro na noge postavil cel športni svet, ki se je ideji uprl.

Fifa je načrt avgusta nato opustila, potem ko so mu nasprotovale tri celinske nogometne zveze, evropska Uefa pa je zagrozila celo z bojkotom tekmovanj pod okriljem Fife.

Projekt je bil upešno zatrt, a vprašanja so ostala odprta. Uefa je 19. oktobra v imenu evropskih članov sveta Fife poslala pismo, v katerem je zahtevala odgovore na vrsto vprašanj, povezanih s projektom FFE in številnimi drugimi pomisleki glede Infantinovega vodenja organizacije. Fifa naj bi odgovore posredovala do ponedeljka, 2. novembra.

Fifa neposrednih odgovorov sicer ni posredovala, je pa generalni sekretar Fife Mattias Grafström je ob izteku roka vsem članom sveta poslal obvestilo, v katerem jih je povabil k vpogledu v ključne dokumente, povezane s predlogom ustanovitve družbe FFE.

Člani sveta Fife, med katerimi je tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin, imajo dva tedna časa, da izrazijo zanimanje za vpogled v dokumentacijo. Ta bo mogoč osebno na sedežu Fife v Zürichu, in sicer pod posebnimi pogoji, ki naj bi zagotavljali spoštovanje obveznosti glede zaupnosti informacij.

Uefi se zdijo sumljivi tudi drugi posli

Uefin poziv z dne 19. oktobra je vseboval tudi vprašanja o disciplinskem postopku proti ameriškemu napadalcu Folarinu Balogunu na mundialu in številnih drugih zadevah, vendar naj bi Fifa na širši sklop vprašanj članom sveta odgovorila naknadno.

V oktobrskem pismu je Uefa med drugim zahtevala pojasnila glede odločitve, da ekskluzivno vlogo pri oblikovanju skupine zasebnih vlagateljev za projekt FFE dobi družba Thrive Capital. To je ustanovil Joshua Kushner, brat zeta ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Uefa je želela izvedeti več tudi o časovnici nastajanja projekta, razlogih za oceno vrednosti družbe v višini 20 milijard ameriških dolarjev (17,9 milijarde evrov), predvsem pa o tem, zakaj Fifa sploh potrebuje zasebni kapital, če ima na voljo znatne finančne rezerve. Zanimalo jo je tudi, ali bi lahko imel Infantino od projekta kakršno koli osebno korist.

Člani sveta Fife so se z Infantinom sestali že 15. oktobra na zasedanju sveta in mu vprašanja zastavili neposredno. Predsednica angleške nogometne zveze (FA) in podpredsednica Fife Debbie Hewitt je po srečanju pojasnila, da so bili člani pozvani, naj svoja vprašanja posredujejo tudi v pisni obliki.

Naslednje zasedanje sveta Fife je predvideno šele 16. decembra. Uefa je medtem napovedala, da bo poiskala verodostojnega protikandidata, ki bi se Infantinu zoperstavil na volitvah za predsednika Fife marca prihodnje leto. Rok za oddajo kandidatur se izteče 18. novembra.