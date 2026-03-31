Sporočilo Turkom na Kosovu: Plačali ste 1999, danes pijete zastonj!

Tik pred eno največjih tekem v zgodovini kosovske reprezentance se je v Prištini zgodila drobna, a močna gesta. Ena od kavarn je pred prihodom turških navijačev izobesila napis, da so danes tekmeci, a vedno prijatelji, vsem turškim privržencem pa ponudila brezplačno kavo in čaj. Sporočilo se je končalo z vrstico, da so leta 1999 plačali oni, danes pa ne dolgujejo ničesar. Napis se nanaša na turško podporo bombardiranju ZR Jugoslavije leta 1999 in intervenciji zveze NATO na Kosovu.

Kosovo v torek v Prištini proti Turčiji igra v finalu evropskega dodatnega kvalifikacijskega sita za svetovno prvenstvo 2026, zmagovalec pa si bo priboril nastop na mundialu. Za Kosovo bi bila to prva uvrstitev na veliko tekmovanje. Dodatno razsežnost dvoboju daje odnos med reprezentancama.

Na Kosovu še vedno poudarjajo, da je Turčija leta 2014 prišla igrat v Prištino v času, ko Kosovo še ni bilo član Fife in Uefe, veliko reprezentanc pa se je gostovanju izogibalo. Spomin na tisto tekmo in na tedanjo turško gesto je v teh dneh znova stopil v ospredje. »Danes tekmeci, vedno prijatelji,« še pravi napis na terasi kavarne, ki je zaokrožil po svetovnem spletu.