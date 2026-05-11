Športna in osebna renesensa tragičnega junaka iz Kijeva

Nemški vratar Loris Karius, ki si je v svetovni nogometni javnosti ime ustvaril s tragičnimi posredovanjii v dresu Liverpoola, doživlja osebno in profesionalno renesanso. Le nekaj dni po tem, ko je s Schalkejem slavil vrnitev v najmočnejšo bundesligo po treh sezonah v drugi ligi, se je s soprogo, priljubljeno italijansko televizijsko voditeljico Diletto Leotta, razveselil rojstva drugega otroka. V soboto je v krogu družine pozdravil rojstvo sina Leonarda. Leotta, 34-letna zvezdnica televizijske mreže DAZN Diletta, je vest o novem družinskem članu delila neposredno iz bolnišnične postelje, ob boku s Kariusom in njuno dvoletno hčerko Ario.

Kariusa ljubitelji nogometa na Otoku še vedno pomnijo predvsem po usodni noči v Kijevu pred osmimi leti. Dve veliki napaki v finalu lige prvakov proti madridskemu Realu sta Liverpool takrat stali naslova (1:3), Karius pa za rdeče ni zaigral nikoli več. Po letih iskanja stare forme in bivanja na stranskem tiru se je leta 2022 dokončno poslovil od Anfielda.

Vrnitev v domovino k Schalkeju je bila prelomna, saj je v Gelsenkirchnu postal eden ključnih stebrov moštva, ki se je ekspresno vrnila med nemško elito.

»Ta šport je lahko neusmiljen. Izpostavi te in te prisili v padec pred očmi vsega sveta. Danes ne praznujemo le zmage, temveč prerojenje. Videla sem tvojo moč v tišini in v trenutkih, ko bi bilo najlažje odnehati. Ponosna sem nate,« je ob športnem vstajenju svojega srčnega izbranca zapisala Leotta.