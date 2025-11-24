Športna zvezdnica z zapeljivimi fotografijami razvnela splet

Švicarska nogometna zvezdnica Alisha Lehmann je s svojo objavo spet pritegnila obilo pozornosti. Na fotografijah, ki jih je delila s svojimi sledilci na družbenem omrežju Instagram, je pozirala zgolj v kavbojkah, medtem ko je zgornji del telesa zakrila z rokami. Objavo je dopolnila še s fotografijo svojega hrbta, na kateri je želela verjetno izpostaviti svojo telesno pripravljenost.

Odzivi na družbenih omrežjih so bili pričakovano burni. Lehmannova, ki je že večkrat postala viralna zaradi svoje medijske prisotnosti, je v komentarjih prejela številne pohvale navijačev in sledilcev.

Švicarska reprezentantka sicer od poletja igra za italijanski klub Como, h kateremu je prestopila iz Juventusa. Pred tem je nosila tudi drese angleških ekip West Ham United, Everton in Aston Villa. Ob nogometnih dosežkih se lahko pohvali tudi s tem, da je ena od najprepoznavnejših športnic na družbenih omrežjih. Na Instagramu ji, denimo, sledi več kot 16 milijonov ljudi, kar jo uvršča med najvplivnejše nogometašice na svetu.

Njen vpliv tako presega nogometno igrišče, kar redno potrjuje tudi s svojimi objavami.