Kdo lahko ustavi vse močnejše Maročane?

Kdo bo nasledil aktualnega afriškega prvaka, reprezentanco Slonokoščene obale? To vprašanje si zastavljajo navijači in poznavalci. Na turnirju v Maroku se meri 24 najboljših reprezentanc s črne celine, šampionat bo trajal od 21. decembra do 18. januarja. Po mnenju stavnih hiš in modelov umetne inteligence ima največ možnosti za lovoriko gostitelj turnirja Maroko, polfinalist svetovnega prvenstva 2022 in dolgoletni afriški velikan.

Stavite na svojega favorita v angleškem prvenstvu. Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca, ki ponuja športne stave.

Slonokoščena obala kljub statusu aktualnega afriškega prvaka naj ne bi sodila v najožji krog favoritov. Pred »Sloni« se po projekcijah uvrščajo reprezentance Senegal, Egipt, Alžirija, Nigerija in Tunizija. Tudi Kamerun, petkratni zmagovalec tekmovanja, po napovedih ne sodi med glavne favorite. »Neukrotljivi levi« so po ocenah umetne inteligence uvrščeni med morebitna presenečenja turnirja.

Blizu tudi Senegal in Egipt

Favoriti po umetni inteligenci? Maroko: gostitelj turnirja ima kakovostno in izkušeno zasedbo ter že skoraj pol stoletja čaka na novo celinsko lovoriko (zadnji naslov leta 1976);

Senegal: v zadnjih letih zelo konstanten, z naslovom prvaka leta 2022. Kljub izpadu v osmini finala na zadnjem turnirju ostaja med glavnimi kandidati;

Egipt: sedemkratni afriški prvaki stavijo na zvezdniški vpliv Mohameda Salaha v lovu na osmi naslov;

Alžirija: po prihodu Vladimirja Petkovića se »Lisice« vračajo v ospredje, z vrsto igralcev svetovnega kova;

Nigerija: Osimhen, Lookman, Iwobi in Ndidi predstavljajo izjemen individualni potencial. Po neuspehu v kvalifikacijah za SP 2026 je AFCON absolutna prioriteta;

Slonokoščena obala: po naslovu leta 2023 ekipa ni več blestela, a ostaja čvrsta in nevarna, z nekaj obetavnimi mladimi talenti.