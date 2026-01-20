  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    V Lizboni pričakujejo točo golov, vpleten tudi PSG

    Vrača se liga prvakov, kaj bo opravil PSG na gostovanju v Lizboni? Morda se nam obeta veliko golov.
    Trener PSG Luis Enrique med novinarsko konferenco pred tekmo lige prvakov s Sportingom. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP
    FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP
    F. T.
    20. 1. 2026 | 06:15
    A+A-

    Zgolj tri točke ločijo Sporting in PSG, tekmeca na lestvici ligaškega dela lige prvakov, zato bo eden od derbijev 7. kola v Lizboni dvoboj dveh nizov – domače neporaženosti Portugalcev in gostujoče neporaženosti Parižanov v Evropi.

    Stavite na svojega favorita v ligi prvakov. Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca, ki ponuja športne stave.

    Sporting v predzadnji krog vstopa na 14. mestu, le dve točki oddaljen od elitne osmerice. Levi so v zadnjih sedmih tekmah v vseh tekmovanjih slavili petkrat in jasno je, da želijo ravno doma narediti odločilen korak. Kar devet od desetih evropskih točk so osvojili na Alvaladu, kjer lovijo zgodovinsko četrto zaporedno domačo zmago v ligi prvakov. Statistika proti aktualnim evropskim prvakom sicer ni spodbudna – na štirih dosedanjih tovrstnih tekmah so ostali brez zmage.

    Francisco Trincão in Nuno Mendes

    Branilci naslova, Paris Saint-Germain, so pred tem krogom tretji s 13 točkami in vedo, da bi jih nova zmaga že skoraj zagotovo uvrstila med najboljših osem. Moštvo Luisa Enriqueja je dobilo šest od zadnjih sedmih tekem v vseh tekmovanjih, zadnjo zanesljivo s 3:0 proti Lillu. V ligi prvakov so izgubili le enkrat na zadnjih devetih tekmah ligaškega dela, samozavest pa prenašajo tudi na gostovanja.

    Goncalo Ramos (levo) in Nuno Mendes na treningu PSG v Lizboni. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP
    FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP

    Pri Sportingu bo v ospredju Francisco Trincão, ki je sedem od zadnjih osmih golov dosegel doma, vse tri letošnje v ligi prvakov prav tako. Na drugi strani lahko nekdanjemu klubu zagreni večer Nuno Mendes, saj so njegovi zadnji trije zadetki padli na gostovanjih. Vse kaže na odprto, napadalno tekmo z veliko ritma. Sporting doma praviloma igra pogumno, PSG pa ima dovolj individualne kakovosti, da kaznuje vsako napako. Bomo videli, morda se nam obeta veliko golov.

