Usoda Celjanov tudi v rokah Italijana

Ne le liga prvakov, tudi evropska in konferenčna liga bosta v sredo in četrtek pritegnili navijače številnih klubov po vsej stari celini, ob tem pa tudi sodnike, med njimi bodo tudi slovenski. Posebna pozornost bo namenjena četrtkovi tekmi Celja, kjer bodo delili pravico italijanski sodniki.

V sredo (18.45) bo v Bakuju tekma med Karabahom in Ajaxom, na kateri bo glavni sodnik Rade Obrenović, vlogo video sodnika (VAR) bo opravljal Matej Jug. Ob 21. uri bo eden vrhuncev večera v Lizboni, kjer se bosta merila Benfica in Napoli, dvoboj evropskih velikanov pa bo vodil Slavko Vinčić, ki sodi med najbolj izkušene sodnike na stari celini in je vajen pritiskov tovrstnih tekem, gotovo bodo na trnih tudi ljubitelji športnih stav.

Četrtkov večer bo posebej zanimiv za slovenske navijače, saj bodo ob 21. uri na Reki gostovali Celjani, glavni sodnik večera bo Italijan Andrea Colombo, ob pričakovano vročem vzdušju na Rujevici bo vsaka njegova odločitev pod posebnim drobnogledom. Ob isti uri bo na Irskem, v Dublinu, glavni sodnik tekme med Shelbournom in Crystal Palaceom Martin Matoša, pri čemer mu bo iz sobe VAR pomagal Asmir Sagrković.