    Nogomet

    Igral bos, prodajal vrečke z vodo, danes meri na finale

    Večer prinaša spektakel v polfinalu afriškega prvenstva. Pod lupo tudi nigerijski napadalec Victor Osimhen.
    Alžirski vratar Luca Zidane (sin legendarnega Zinedina) in nigerijski napadalec Victor Osimhen po medsebojni tekmi. Foto Sebastien Bozon/AFP
    Alžirski vratar Luca Zidane (sin legendarnega Zinedina) in nigerijski napadalec Victor Osimhen po medsebojni tekmi. Foto Sebastien Bozon/AFP
    Jernej Suhadolnik
    14. 1. 2026 | 05:00
    5:18
    Afriško nogometno prvenstvo je vstopilo v sklepno obdobje, v boju za prestižno lovoriko so ostale štiri najboljše reprezentance. V igri je več nogometašev, ki jih poznamo tudi v Evropi, zato bo drevišnji polfinale gotovo pritegnil interes navijačev na stari celini, tudi v Sloveniji. Polfinalna para sta Senegal – Egipt (18) in Maroko – Nigerija (21).

    Končnico bodo zaznamovale prave izbrane vrste, navsezadnje tudi po tržni vrednosti igralskega kadra sodijo med najdražjih osem: 1. Maroko 435, 2. Senegal 406, 4. Nigerija 281, 8. Egipt 136 milijonov evrov. Pod drobnogledom je Nigerija, z 240 milijoni prebivalcev najbolj obljudena država na črni celini. Favorit št. 1 so gostitelji Maročani, toda v ospredju bo Victor Osimhen, odlični napadalec Nigerije, ki je opozoril nase v majici Napolija, zdaj trese mreže za Galatasaray.

    Kaj lahko opravi Victor Osimhen?

    Če bi morali v eni potezi povzeti neuspešno nigerijsko kvalifikacijsko pot na svetovno prvenstvo, bi bil to prav neverjetno zgrešeni strel Victorja Osimhena proti Gabonu. Napadalec, sicer znan po klinični natančnosti, je novembra v Rabatu ob koncu rednega dela igre zgrešil nebranjena vrata. Res je nato z dvema goloma v podaljšku popravil vtis in Nigeriji priboril zmago, toda nekaj dni pozneje so nigerijski orli obstali po enajstmetrovkah proti DR Kongu.

    Victor Osimhen Foto Sebastien Bozon/AFP
    Victor Osimhen Foto Sebastien Bozon/AFP

    Zato bo Nigerija že na drugem zaporednem svetovnem prvenstvu le gledalec, čeprav bo Afrika imela rekordno zastopstvo – celo deset reprezentanc, če bo DR Kongo marca uspešen v medcelinskem dodatnem obračunu. Sreda prinaša priložnost za vsaj delno zadoščenje: v maroškem glavnem mestu bo Nigerija igrala polfinale afriškega prvenstva proti gostiteljem in glavnim favoritom turnirja.

    Edini pravi način, da se izbriše grenak priokus po kvalifikacijskem polomu, je naslov afriškega prvaka. Nigerija, ki je finale leta 2024 izgubila proti Slonokoščeni obali, lovi četrto celinsko lovoriko po zmagah v letih 1980, 1994 in 2013. Naloga je vse prej kot lahka: premagati bo treba Maroko, polfinalista svetovnega prvenstva 2022, pred skoraj 70.000 domačimi navijači v Rabatu.

    Čeferin preživel zahtevno operacijo in udaril po Perezu

    Toda Nigerijci so bili v Maroku doslej najbolj prepričljiva ekipa. Na petih tekmah so dosegli kar 14 golov – največ na turnirju. Victor Osimhen je prispeval štiri gole, med njimi uvodnega ob sobotni četrtfinalni zmagi z 2:0 proti Alžiriji v Marakešu, ko je podal tudi za odločilni gol Akorja Adamsa.

    »Kot človek in kot igralec sem zelo napredoval«

    »Kot človek in kot igralec sem zelo napredoval,« je po četrtfinalu povedal Osimhen, za katerim je že zdaj edinstvena življenjska zgodba. Rodil se je 29. decembra 1998 v Lagosu kot najmlajši izmed sedmih otrok. Odraščal je v revnem in gosto poseljenem predelu Olusosun blizu velikega mestnega odlagališča. Po materini smrti in očetovi izgubi zaposlitve je že kot otrok prodajal vrečke z vodo in druge izdelke v prometu, da bi pomagal preživljati družino. Nogomet ga je navdušil zgodaj; pogosto je igral bos na ulici z improviziranimi žogami. Ob obiskovanju osnovne šole so opazili njegov talent, ki se je dodatno razvil na akademiji Ultimate Strikers v Lagosu, kjer so ga odkrili tudi skavti nigerijske reprezentance.

    240 milijonov prebivalcev ima Nigerija, najbolj obljudena država na črni celini.
    435 milijonov evrov je vreden kader Maroka, 406 Senegala, 281 Nigerije in 136 milijonov € kader Egipta.

    Z Adamsom in Ademolo Lookmanom je tudi na turnirju v Maroku pokazal izjemno uigranost. »V prostem času se vedno vračam k svojim napakam in razmišljam, kako jih popraviti.« Od izenačenja reprezentančnega rekorda legendarnega Rashidija Yekinija (37 golov) ga ločita le še dva gola.

    V klubski sezoni gre Osimhenu odlično: za Galatasaray je dosegel 12 golov na 16 tekmah, šest v ligi prvakov. »Igram samozavestno tudi zaradi pomoči soigralcev. Zame ne gre za gole ali podaje – pomembno je, da s to ekipo nekaj osvojimo,« poudarja 27-letnik.

