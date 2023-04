Športno sodišče začasno vrnilo Juventusu 15 točk

Vrhovno italijansko športno sodišče je preklicano kazen, ki jo je Italijanska nogometna zveza zaradi nedovoljenih prestopov dodelila torinskemu Juventusu. Torinskemu velikanu so tako vrnili 15 odvzetih točk, a zaenkrat le začasno, saj je sodišče odločilo, da je treba primer vnovič preučiti, poroča AFP.

Tako so »žogico vrnili« prizivnemu sodišču zveze, ki je Juventus tudi kaznovalo.

Juventus se je tako na lestvici serie A prebil na tretje mesto, ima 59 točk, 16 manj od vodilnega Napolija in tri več od četrtouvrščene Rome.

Je pa vrhovno športno sodišče potrdilo dolge kazni prepovedi delovanja v nogometu Juventusovim funkcionarjem na čelu s predsednikom Andreo Agnellijem.

Januarja je prizivno sodišče klub spoznalo za krivega sistematičnega spreminjanja računovodskih dokumentov. Po navedbah prizivnega sodišča so se kazniva dejanja nanašala na okoli 60 milijonov evrov lažnih kapitalskih dobičkov iz prestopov. To je bilo namenjeno temu, da bi bili finančni rezultati videti boljši, kot so bili v resnici.