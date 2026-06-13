Kdo so maskote letošnjega mundiala in kakšne so bile prej?

Leto 1966 je bilo posebno. To bo dejal sleherni privrženec angleške nogometne reprezentance, saj je ta takrat osvojila svoj edini naslov najboljše na svetu. In omenjeno leto je bilo posebno tudi za globalno občinstvo – ne le za tiste, naklonjene angleški izbrani vrsti, ampak tudi za najmlajše: svetovno prvenstvo je namreč prvič dobilo svojo uradno maskoto, levčka Willieja. In odtlej je prav maskota postala pomemben promocijski dejavnik slehernega mundiala.

Nikakor ni bilo presenetljivo, da je kralj živalskega sveta postal maskota prvenstva na Otoku, saj so trije levi v logotipu Angleške nogometne zveze in tako tudi v grbu na prsih reprezentančnih dresov. Williejevo sprednjo stran telesa je prekrivala zastava Združenega kraljestva z napisom World Cup (svetovno prvenstvo). Ponosni ustvarjalec levčka, ki je v hipu postal prebivalec otroškega živžava v Angliji ter po svetu, je bil Reg Hoye, pisatelj knjig za otroke.