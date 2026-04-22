Nogomet

Sprava na Santiagu Bernabeuu, Vinicius Jr. žvižge spremenil v aplavz

Real Madrid v prvi tekmi po izpadu iz lige prvakov v španskem prvenstvu premagal Alaves. Navijač najprej jezni, po golih najboljših strelcev pa znova veseli.
Ko je Vinicus Jr. zaprosil za odpuščanje in pred navijači na stadionu Santiago Bernabeu poljubil »sveti« beli dres, je sledila pomiritev. FOTO: Isabel Infantes/Reuters
G. N.
22. 4. 2026 | 08:38
22. 4. 2026 | 09:28
1:58
Potem ko se je nad stadion Santiago Bernabeu po bolečem izpadu iz četrtfinala lige prvakov proti Bayernu zgrnila senca nezadovoljstva, je Real Madrid v 33. krogu La Lige vendarle strnil vrste in premagal Alaves z 2:0. V središču pozornosti se je znašel Vinicius Junior, ki je pot od tarče navijaških žvižgov do ponovnega junaka prehodil v manj kot devetdesetih minutah.

Vzdušje v Madridu je bilo naelektreno. Navijači »belega baleta« niso skrivali razočaranja nad neprepričljivimi predstavami v Münchnu, pri čemer sta bila glavna tarča kritik prav prva zvezdnika ekipe, Vinicius Jr. in Kylian Mbappé. Oba sta uvodne minute srečanja odigrala pod pritiskom glasnega neodobravanja s tribun.

Napadalca sta na kritike odgovorili z igro. V 30. minuti je led prebil Mbappé, odločilni trenutek večera pa je gol Vinciusa Jr., ki je z natančnim in močnim strelom z roba kazenskega prostora povišal prednost ter s tem dokončno prelomil odpor gostov.

Bolj kot gol pa je odmevala Brazilčeva proslava. V simbolni gesti je s sklenjenimi rokami prosil navijače za opravičilo, nato pa poljubil klubski grb. Gesta sprave je dosegla srca navijačev, saj so žvižge v trenutku zamenjali aplavzi. Gostje iz Vitorie so ob koncu tekme znižali poraz, a Realova zmaga ni bila resneje ogrožena.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Zahtevna naloga

Maradona s Karpatov bo spet vodil Romunijo

Nekdanji nogometni as Gheorghe Hagi bo še drugič sedel na klop domače reprezentance.
20. 4. 2026 | 18:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Španija

Atletico Madrid na razpotju, Jan Oblak zgodba zase

Enajstmetrovke oziroma kazenski streli kot prekletstvo: Atletico Madrid s trenerjem Diegom Simeonejem zasejal tudi dvome pred polfinalom lige prvakov.
20. 4. 2026 | 10:15
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Diego Simeone

Navijači ne potrebujejo sporočil, temveč zmage, je bil iskren poraženi trener

Razočarani trener madridskega Atletico Diego Simeone je priznal, da so njegovi nogometaši proti Barceloni v ligi prvakov porabili preveč moči.
19. 4. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Od zmrzali do otoplitve

Aleksander Čeferin in Florenitno Perez sta v Bruslju zakopala bojne sekire

V Lozani se obeta novo predsedniško soočenje, ko bo finale mladinske lige prvakov med Realom in Bruggeom. Za belgijsko moštvo igra slovenski up Tian Nai Koren.
18. 4. 2026 | 19:25
Preberite več
Premium
Nedelo
Zvezdana Mlakar

Ne smemo pozabiti, kdo je pravzaprav ustoličil Stevanovića in Resnico

Družba, ki ne ceni starosti in umetnosti, ima velik problem, pravi igralka Zvezdana Mlakar. Drevi jo čaka premiera predstave Komarji.
Lucijan Zalokar 18. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Festival sprenevedanja Janše in partnerjev

Še pred ustoličenjem bo Janša užival v spoznanju, da si je predsednik relativne zmagovalke volitev Robert Golob polomil zobe.
Uroš Esih 21. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Prometna nesreča

Po hudi nesreči Roberta Kranjca s helikopterjem prepeljali v UKC

Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, v prihodnjih dneh pa bo začel rehabilitacijo, ki bo dolgotrajna in zahtevna, so sporočili s smučarske zveze.
21. 4. 2026 | 09:10
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Državni zbor

SDS s partnerji že nadzira hram demokracije

Koalicijska mreža prvaka SDS Janeza Janše je že prevzela vse ključne položaje v zakonodajni veji oblasti.
Uroš Esih 21. 4. 2026 | 18:35
Preberite več
VEČ NOVIC
Novice  |  Slovenija
Grožnje z bombo

Hrvaška obala: spet grožnje z bombami, evakuirali več srednjih šol

Obvestila o domnevno podtaknjenih eksplozivnih napravah so poleg Reke med drugim prejeli v srednjih šolah v Opatiji, Crikvenici in Čabru.
22. 4. 2026 | 10:18
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

V petek začetek zbiranja podpisov za referendum o plačevanju parkirnine

Številni Ljubljančani novim ureditvam plačevanja parkirnine nasprotujejo in menijo, da bi morala biti parkirišča v njihovi lasti.
22. 4. 2026 | 10:01
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slovenski biolog o prepovedi robotskih kosilnic: Katastrofa za ježe!

Sodobna tehnologija z naprednimi senzorji naj bi sicer prepoznala ovire in se jim izognila, a v praksi to ne velja vedno.
22. 4. 2026 | 10:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Okrogla miza RK

Revščina starejših ni izbira, je realen in sistemski problem

Dobra tretjina žensk, starejših od 75 let, živi pod pragom tveganja revščine. Starejši ko so ljudje, bolj revni so.
Andreja Žibret 22. 4. 2026 | 10:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Kazenska preiskava

Preiskava na Floridi: Če bi bil chatgpt oseba, bi bil obtožen umora

V izmenjavi sporočil s chatgptjem je osumljeni strelec iskal nasvet, kakšno vrsto pištole in streliva naj uporabi ter kje in kdaj bo na FSU veliko ljudi.
22. 4. 2026 | 09:19
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slovenski biolog o prepovedi robotskih kosilnic: Katastrofa za ježe!

Sodobna tehnologija z naprednimi senzorji naj bi sicer prepoznala ovire in se jim izognila, a v praksi to ne velja vedno.
22. 4. 2026 | 10:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Okrogla miza RK

Revščina starejših ni izbira, je realen in sistemski problem

Dobra tretjina žensk, starejših od 75 let, živi pod pragom tveganja revščine. Starejši ko so ljudje, bolj revni so.
Andreja Žibret 22. 4. 2026 | 10:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Kazenska preiskava

Preiskava na Floridi: Če bi bil chatgpt oseba, bi bil obtožen umora

V izmenjavi sporočil s chatgptjem je osumljeni strelec iskal nasvet, kakšno vrsto pištole in streliva naj uporabi ter kje in kdaj bo na FSU veliko ljudi.
22. 4. 2026 | 09:19
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kam za prvomajske praznike v tujino?

Krajše potovanje med prvomajskimi prazniki je postalo tradicija. To je dopust pred glavnim dopustom. Poglejmo, kam se letos odpravljajo slovenski popotniki.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 11:28
Preberite več
