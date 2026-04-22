Sprava na Santiagu Bernabeuu, Vinicius Jr. žvižge spremenil v aplavz

Potem ko se je nad stadion Santiago Bernabeu po bolečem izpadu iz četrtfinala lige prvakov proti Bayernu zgrnila senca nezadovoljstva, je Real Madrid v 33. krogu La Lige vendarle strnil vrste in premagal Alaves z 2:0. V središču pozornosti se je znašel Vinicius Junior, ki je pot od tarče navijaških žvižgov do ponovnega junaka prehodil v manj kot devetdesetih minutah.

Vzdušje v Madridu je bilo naelektreno. Navijači »belega baleta« niso skrivali razočaranja nad neprepričljivimi predstavami v Münchnu, pri čemer sta bila glavna tarča kritik prav prva zvezdnika ekipe, Vinicius Jr. in Kylian Mbappé. Oba sta uvodne minute srečanja odigrala pod pritiskom glasnega neodobravanja s tribun.

Napadalca sta na kritike odgovorili z igro. V 30. minuti je led prebil Mbappé, odločilni trenutek večera pa je gol Vinciusa Jr., ki je z natančnim in močnim strelom z roba kazenskega prostora povišal prednost ter s tem dokončno prelomil odpor gostov.

Bolj kot gol pa je odmevala Brazilčeva proslava. V simbolni gesti je s sklenjenimi rokami prosil navijače za opravičilo, nato pa poljubil klubski grb. Gesta sprave je dosegla srca navijačev, saj so žvižge v trenutku zamenjali aplavzi. Gostje iz Vitorie so ob koncu tekme znižali poraz, a Realova zmaga ni bila resneje ogrožena.