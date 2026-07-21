Spremenjeni Vinicius Jr., popravil si je brado, čeljust

Vinicius Junior je po izpadu brazilske reprezentance na svetovnem prvenstvu 2026 pritegnil pozornost z vidno spremenjenim videzom. Na družbenih omrežjih so zaokrožile fotografije iz klinike v brazilskem Goiânii, na katerih je njegov obraz videti izraziteje oblikovan, kar je sprožilo številne odzive navijačev.

Po poročanju medijev je 26-letni Brazilec opravil tako imenovano harmonizacijo brade, estetski poseg, pri katerem z dermalnimi polnili poudarijo linijo brade in čeljusti brez klasičnega kirurškega posega.

Portal TMC navaja, da je poseg opravil dermatolog Alessandro Alarcão, ki je zaradi tega pripotoval iz Miamija v Brazilijo. Na fotografijah, posnetih kmalu po posegu, je mogoče opaziti tudi oteklino, zato se bo Viniciusov končni videz po umiritvi tkiva lahko še nekoliko spremenil.

Fotografije so hitro zaokrožile po spletu in sprožile številne primerjave. Nekateri uporabniki družbenih omrežij so zapisali, da je Vinicius po posegu podoben nekdanjemu brazilskemu reprezentantu Ramiresu, ki se je na primerjave odzval tudi sam.

Vinicius se bo v teh dnevih vrnil v Madrid, kjer ga čakajo priprave za novo sezono in pogovori o prihodnosti. Z Realom ima pogodbo sklenjeno le še za eno leto, zato se v španskih medijih pojavljajo ugibanja o morebitnem podaljšanju sodelovanja ali celo prestopu. Predsednik kluba Florentino Pérez je večkrat poudaril, da si obe strani želita nadaljevati skupno pot.

Zanimivo je, da bo Real celotne 40-dnevne priprave izpeljal v svojem vadbenem centru Valdebebas in bo zapustil špansko prestolnico le za pripravljalno tekmo proti Fiorentini v Celovcu, 1. avgusta. Pri čemer bo Realova odprava odletela na dan tekme in se takoj po njej tudi vrnila.