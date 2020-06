FOTO:Sproščeni v bitke za lovorike, nihče ne vrši pritiska

Ljubljana

Slobodan Grubor ne ustvarja pritiska na igralce. FOTO: Jure Banfi



Vzeti, kar se bo ponudilo

Po Gruborju Bogatinov in Grubor



Slobodan Grubor je na klop Aluminija prvič sedel v spomladanskem delu sezone 2016/17, s klubom se je razšel jeseni 2017. Nasledil ga je sedanji športni direktor Maribora Oliver Bogatinov, ki je po koncu minule sezone odšel pod Kalvarijo. Na klop Aluminija se je vrnil Grubor. Večji del trenerske kariere je Grubor deloval v Avstriji (Kärnten, Lustenau, Volfšperk), bodisi kot glavni trener bodisi kot pomočnik. Na Reki rojeni strokovnjak je pri severnih sosedih igral večji del igralske kariere, ki jo je sklenil pozimi leta 2008.

Aluminij je v zadnjih sezonah eden od najstabilnejšpih prvoligašev, v tej pa je zelo blizu uvrstitve v evropska klubska tekmovanja. FOTO: Jure Banfi



Olimpija je bila odlična izkušnja

Trener Slobodan Grubor stavi na delavnost in sproščenost.

Nogometaši so dobro telesno pripravljeni, a z manj občutka za žogo.

Slovenski fantje so zelo nadarjeni in premorejo velik potencial.

»Prišli smo do položaja, da lahko tekmujemo tudi za lovorike, kar smo si priigrali brez pomoči drugih, zato želimo ohraniti delavnost na najvišjih obratih,« sporoča svojim fantom pred slehernim treningom Aluminija trener Slobodan Grubor. FOTO: Jure Banfi

Nadarjeni imajo velik potencial

Danes še zadnja testiranja

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je pred nadaljevanjem 1. SNL zahtevala obvezno testiranje na novi koronavirus, kar je pri nekaterih klubih zavoljo slabe komunikacije NZS izzvalo nekaj nezadovoljstva. Klubi bodo testiranja opravili danes. Testiranje bo po v dveh območjih, vzhodnem onkrat Trojan in zahodnem. V prvem so predstavniki klubov iz Celja, Aluminija, Maribora, Mure in Rudarja, v drugem pa predstavniki Olimpije, Tabora iz Sežane, Brava, Triglava in Domžal. V taboru Olimpije so pojasnili, da bodo člani vodilnega moštva državnega prvenstva testiranja opravili ob 9. uri.

- Trener Mureje breme favorita v uvodnih nogometnih bitkah modro naprtil Aluminiju. Njegov kolegatega ni sprejel, a je pred nadaljevanjem sezone, ki se bo začela prav s petkovim derbijem 26. kola 1. SNL v Kidričevem, razkril, da so Kidričani nared za morebitno »večjo« stvar.Učinkovitost rdeče-belih je v zadnjih pripravljalnih tekmah opazno šepala. Proti Olimpiji in Domžalam so izgubili z 0:1, toda 51-letni Rečan z avstrijskim potnim listom si zavoljo tega ne beli las.»Manjkalo nam je malo več konkretnosti, upam pa, da bo že v petek drugače,« ostaja umirjen Grubor. Aluminij je pod njegovim vodstvom še utrdil sloves trna v peti tradicionalnim favoritom v slovenskem nogometu in izbrusil moštvo, s katerim je treba računati. »Ne bi rad govoril o favoritih, na vsak način pa bo zanimivo. Olimpija je v rahli prednosti, drugi smo skupaj. Nič še ni odločeno. Iz našega zornega kota je pogled tak, da bomo poskušali vzeti, kar se nam bo ponudilo,« meni izkušeni trener, ki je, kot je priznal, iz osamitve dobil »v roke« zgledno pripravljeno moštvo.»Igralci so bili pod nadzorom, vadili so po programu in se vrnili v solidnem stanju. Pogrešali so igro z žogo in si povrnili občutek za žogo ter kombinatoriko. Smo na dobri poti. Pomembno je, da smo ohranili mirnost, nismo v položaju, da bi morali osvojiti prvo mesto ali pokalno lovoriko. Prišli smo do položaja, da lahko tekmujemo tudi za lovorike, kar smo si priigrali brez pomoči drugih, zato želimo ohraniti delavnost na najvišjih obratih. Nihče od nas ne zahteva končnih zmag,« Grubor daje vtis, da stavi na sproščenost in na še en bliskovit nasprotni udarec.Prvi in drugi dvoboj – obakrat Mura – sta vse prej kot lahka, kaj šele ogrevalna. »Ne bosta lahka, toda najprej me zanima izključno prvi. O pokalnem nismo govorili še ničesar, smo pa zelo nabrušeni,« se je Grubor postavil v vlogo modreca, ki ima slovensko ligo v malem prstu. Drugič je že na trenerskem stolčku Aluminija, vmes je bil pomočnik prijateljana Olimpijini klopi.»Slovensko ligo sem spremljal že dlje časa in zame ni bila neznanka. Olimpijina izkušnja – 'bilo je vse v najlepšem redu' – mi je prišla prav, ker smo imeli dobro filozofijo. Se pa držim načela, da se vedno učim in dobre stvari je treba videti, prepoznati ter jih sprejeti,« je priznal, da pozna zakonitosti SNL do obisti in kot neobremenjeni strokovnjak hvali njen velik potencial.»Slovenska liga bi bila lahko manjša različica avstrijske. Model ji ustreza. Prav tako ima veliko podobnosti; po kakovosti, nadarjenosti mladih igralcev in pogledu na nogomet je celo v prednosti. Avstrijska liga ima na voljo več denarja, spremlja jo več gledalcev in ima malo boljši igralni ritem. Drugih velikih razlik ni in zato slovenske lige ne kaže podcenjevati. Slovenski igralci igrajo v uglednih tujih klubih in še bodo. To pa zato, ker so zelo nadarjeni in imajo potencial. Zaupati jim je treba, vztrajati pri treningih in Slovenija bo od njih zagotovo imela v prihodnosti veliko koristi,« je bil poln hvale o slovenskih fantih. Enemu od njih,, ki je bil jeseni eden od najboljših posameznikov pri Aluminiju, je pomagal pri prestopu na Dunaj k Rapidu.»Izpadlo je tako, kot da sem jaz prodal Dejana. Seveda ni res. Z Zoranom (Barišićem, ki je zdaj športni direktor Rapida, op. p.) sva prijatelja in sva že prej veliko govorila o potencialu mladih slovenskih nogometašev. Rapid se je usmeril k pomlajevanju in Dejan je zato postal eden od igralcev, ki ga je njegova skavtska služba spremljala dlje kot le eno ali dve tekmi. Prepričal jih je, on pa je v prvih tekmah za zeleno-bele pokazal, da je igralec za prihodnost. Prepričan sem, da bo nekoč med najvidnejšimi slovenskimi reprezentanti,« je poudaril slovensko kakovost trener Aluminija.