Sramota, zdaj so Bavarci pokazali pravi obraz

V nogometnem Münchnu je vselej živahno, ni se zaman domačega Bayerna oprijel vzdevek FC Hollywood. In tako je tudi te dni, ko so najprej Bavarci v velikem derbiju bundeslige ugnali velike tekmece iz Dortmunda, nato je sledila mrzla prha v domačem pokalu. Kako so favoriti preživeli slovo od tekmovanja, kaj je počel Benjamin Pavard, kaj je vpil Joshua Kimmich in zakaj je Nemčijo posebej razjezil mladi reprezentančni as Jamal Musiala?