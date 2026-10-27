Srb jasno o Olimpiji: Delovala bo po španskem vzoru

Športni direktor zeleno-belih Branko Milanović potrebuje dva, tri prestopne roke, da bi naredil, kar želi. Januarja se bo začela gradnja moštva.
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Novega športnega direktorja Olimpije Branka Milovanovića čaka zahtevna naloga. Foto Leon Vidic
Olimpija je pred jutrišnjim derbijem 13. kola 1. SNL proti Celju v Stožicah (19.30) predstavila novega športnega direktorja. Po trenerjih Albertu Rieri in Victorju Sanchezu se v Olimpijo vrača španski nogometni duh. Vrnil pa ga bo Srb Branko Milovanović. V obdobju vladanja vlagatelja in predsednika kluba Adama Deliusa je postal četrti »selektor« po Mladenu Rudonji, Goranu Boromisi in Nedžatu Aygünu. Nekdanji nogometaš z zavidljivo igralsko kariero in vrhuncem v Španiji v la ligi za Deportivo iz La Corune je že mesec dni vpleten v kadrovsko politiko zeleno-belih, ki je po nekaj slabih prestopnih rokih ter razhodu z Boromiso zašla v slepo ulico.
Zeleno-beli so prav v obdobju, ko je Milovanović prišel Ljubljano in se spoznaval z okoljem ter slovensko ligo, dvignili svojo formo in obudili ...
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