Srb jasno o Olimpiji: Delovala bo po španskem vzoru

Olimpija je pred jutrišnjim derbijem 13. kola 1. SNL proti Celju v Stožicah (19.30) predstavila novega športnega direktorja. Po trenerjih Albertu Rieri in Victorju Sanchezu se v Olimpijo vrača španski nogometni duh. Vrnil pa ga bo Srb Branko Milovanović. V obdobju vladanja vlagatelja in predsednika kluba Adama Deliusa je postal četrti »selektor« po Mladenu Rudonji, Goranu Boromisi in Nedžatu Aygünu. Nekdanji nogometaš z zavidljivo igralsko kariero in vrhuncem v Španiji v la ligi za Deportivo iz La Corune je že mesec dni vpleten v kadrovsko politiko zeleno-belih, ki je po nekaj slabih prestopnih rokih ter razhodu z Boromiso zašla v slepo ulico. Zeleno-beli so prav v obdobju, ko je Milovanović prišel Ljubljano in se spoznaval z okoljem ter slovensko ligo, dvignili svojo formo in obudili ...