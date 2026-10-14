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Nogomet

Srb o Hrvatu: Ne moreš biti selektor z uhanom v ušesu

Nekdanji srbski nogometni reprezentant in pronicljivi televizijski komentator Rade Bogdanović je po malem ošvrknil sosede in Slavena Bilića.
Hrvaški selektor Slaven Bilić ni ušel pronicljivim komentarjem priljubljenega srbskega analitika. FOTO: Antonio Bronić/Reuters
Galerija
Hrvaški selektor Slaven Bilić ni ušel pronicljivim komentarjem priljubljenega srbskega analitika. FOTO: Antonio Bronić/Reuters
G. N.
14. 10. 2026 | 15:30
1:53
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Nekdanji srbski nogometni reprezentant in pronicljivi televizijski komentator Rade Bogdanović je našel novo žrtev. V podkastu »Resno neresni« se je lotil hrvaške reprezentance, selektorja Slavena Bilića in njegovega izbora.

»Če želiš biti trener in selektor, moraš biti stalno v nogometu. Če si brez službe, moraš vsaj vsakodnevno spremljati in analizirati ter čakaš na svojo priložnost,« je začel pogovor in ga hitro spremenil v sebi svojstven šov.

»Ne more biti selektor z uhanom v ušesu, ki vodi podkaste in opravlja pogovore s svetovnimi zvezdniki, potem pa nasledi Zlatka Dalića. Ni se lahko usesti na klop, še posebej po človeku, ki je bil drugi in tretji na svetu. To je treba odkrito povedati,« ni razočaral Bogdanović in po malem razburil sosede s svojo oceno hrvaške reprezentance.

»Obramba je počasna, zvezna vrsta zna igrati nogomet, toda ne more teči, krilni igralci so dobri, toda napadalci težko zabijajo gole,« je analiziral igralce, ki jih ima na voljo Bilić in o selektorju izrekel še nekaj besed. 

»Bilić je inteligenten mož z univerzitetno izobrazbo, je uglajen fant, toda to ni pomembno, ko se začne tekma,« je bil nepsoreden in s primerjavo Bilića s seboj slikovito zaključil. »Uglajen sem tudi jaz, pa ne sedim na klopi.«

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Rade BogdanovićSlaven BilićHrvaška nogometna reprezentancanogometni komentator

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NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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