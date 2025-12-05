Srb sprožil projektil s hitrostjo 130 km/h

Lazio se je v osmini finala italijanskega nogometnega pokala oddolžil Milanu za sobotni prvenstveni poraz, toda v glavni vlogi pokalnih tekem je bil Napolijev junak, vratar Vanja Milinković Savić. Kar 202 cm visoki Srb je bil pri loteriji strelov z bele točke eden od strelcev. Gol 28-letnega vratarja ne bi bil nič posebnega, če njegov projektil ne bi poletel s hitrostjo 130 kilometrov na uro. V deveti seriji strelov je tudi ubranil enajstmetrovko. Napoli je napredoval z izidom 10:9, po 120 minutah se je dvoboj razpletel z 1:1.

Na neuradni lestvici najmočnejših strelov bi Vanja Milinković Savić zasedel šele 19. mesto skupaj z Brazilcem Hulkom. Najmočnejši strel si lasti še en Brazilec. Ronny Heberson je s prostega strela sprožil s hitrostjo 210 km/h. Drugi je slavni Nizozemec Arjen Robben, ki je v dresu madridskega Reala v mrežo dortmundske Borussie sprožil strel s hitrostjo 190 km/h.