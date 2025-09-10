Neljubi prizori na Marakani: pretep med navijači, uporabljen tudi laser (VIDEO)

Srbijo že dolgo pretresajo notranjepolitični nemiri, nezadovoljstvo med ljudmi pa še dodatno podžigajo neuspehi športnikov. Potem ko so se košarkarji neslavno poslovili od eurobasketa, so blamažo doživeli tudi nogometaši, ki so v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Beogradu izgubili proti Angliji z 0:5. Za nameček čaka srbsko nogometno zvezo (FSS) nova kazen zaradi raznih incidentov na tribunah štadiona Rajka Mitića, priljubljeni Marakani, kjer naj bi oktobra gostovala Albanija.

Thomas Tuchel je kot selektor angleške reprezentance dosegel svojo najbolj impresivno zmago in storil morda že odločilen korak k nastopu na SP 2026. Gole so dosegli Harry Kane, Noni Madueke, Ezri Konsa, Marc Guehi in Marcus Rashford. Srbija je tekmo končala z desetimi igralci po izključitvi Nikole Milenkovića zaradi prekrška nad kapetanom Kanom pri 0:3.

Za Srbijo je bil večer katastrofalen ne samo zaradi rezultata, temveč tudi zaradi obnašanja navijačev, kar bi lahko privedlo do dodatnih kazni Fife in Uefe. Štadion je bil sicer delno zaprt zaradi prejšnjih rasističnih incidentov, pri čemer je bilo 15 odstotkov tribun praznih.

FSS je pred tekmo izdala izjavo, v kateri je pozvala navijače k športnemu navijanju, ter ob tem zapisala, da je v zadnjih petih letih morala plačati že 800.000 evrov kazni. Vendar poziv ni naletel na plodna tla. Navijači so vzklikali o Kosovu in izobesili provokativen transparent, ki je prikazoval zemljevid Kosova v barvah srbske zastave. Med tekmo je bil proti angleškim igralcem celo uperjen laserski žarek, zaradi česar je bila tekma začasno prekinjena.

Poleg tega je v zadnjih trenutkih tekme piščalka iz publike povzročila zmedo med igralci in sodniki, ki so mislili, da je tekma končana 30 sekund predčasno. Sodnik Clement Turpin je nato nadaljeval igro.

Angleški navijači so bili izolirani. FOTO: Oliver Bunic/AFP

V ločenem incidentu so morali policisti posredovati na tribunah, ko so domači navijači začeli vzklikati proti vladi. Družine in otroke so morali umakniti z glavne tribune. Šlo je za notranjepolitični spor med srbskimi navijači, saj so izražali provladna in protivladna stališča. Angleški navijači so bili nameščeni v ločenem delu štadiona.

Fifa in Uefa še nista izdala uradne izjave o dogodkih, vendar gre pričakovati dodatne ukrepe proti Srbiji, ki bo oktobra igrala doma proti Albaniji, kar bo tekma visokega tveganja.