Srbija na nogah: konec je maratonskega čakanja

Srbska nogometna reprezentanca je v zadnjem kolu kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu potrdila vozovnico za Nemčijo. V Leskovcu je remizirala z Bolgarijo (2:2) in si zagotovila drugo mesto v skupini G, iz katere je že v četrtek napredovala Madžarska., ki je danes po zasuku premagala Črno goro (3:1).

Po hitrem zadetku Srbije proti Bolgariji, za katerega je v 17. minuti s svojim prvim golom za reprezentanco poskrbel Miloš Veljković, je bila naloga Črnogorcev le še težja. Ti so sicer proti Madžarom prešli v vodstvo v 36. minuti, ko je zadel Slobodan Rubežić.

V drugem polčasu v Budimpešti je Dominik Szoboszlai z dvema zadetkoma v razmiku minute (67., 68.) Madžarom vodstvo zagotovil zmago, končni izid pa je postavil Adam Nagy tik pred koncem dvoboja.

Tudi Bolgari so v drugem polčasu pripravili preobrat in dvakrat zadeli med 59. in 69. minuto prek Georgija Ruseva in Kirila Despodova. Izbranci Dragana Stojkovića so premoč na zelenici unovčili v 82. minuti, ko je prav tako prvi zadetek za srbsko izbrano vrsto dosegel Srđan Babić in postavil končni izid 2:2.

Madžari so v osmih tekmah v skupini G zbrali 18 točk, Srbi 14, Črnogorci pa so ostali pri 11. Litva in Bolgarija sta zasedli četrto in peto mesto s šestimi oziroma štirimi točkami.

Če je Madžarom preboj na EP uspel tretjič zapovrstjo, so v Srbiji na to čakali vse od leta 2000. Takrat se je ZR Jugoslavija v skupinskem delu EP na Nizozemskem in v Belgiji pomerila tudi s Slovenijo (3:3).

Kazen za češke ponočnjake

Pred jutrišnjo odločilno tekmo z Moldavijo v Olomoucu pa je završalo v češki reprezentanci. Vladimir Coufal, Jakub Brabec in Jan Kuhta so si zaradi obiska nočnega kluba prislužili izključitev iz moštva. V skupini E si je pot v Nemčijo že priigrala Albanija. Češka ima 12 točk, Poljska 11 (ob tekmi več) in Moldavija 10. Povsem na repu so Ferski otoki, ki so doslej zbrali tri točke.