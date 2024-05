Srbija tudi za mundial 2026 s svojim najuspešnejšim selektorjem

Le še ponedeljkova potrditev Izvršnega odbora Nogometne zveze Srbije in Dragan Stojković bo tudi uradno podaljšal svojo vlogo selektorja Srbije. Čeprav je bil ob med kvalifikacijami za evropsko prvenstvo v Nemčiji in ob koncu deležen ostrih kritik – tudi zaradi denarne nagrade za uvrstitev na euro v višini 1,2 milijona evra – je preživel in dobil nov dveletni mandat, v katerem bo poskušal povezati trojček: svetovno prvenstvo 2022 v Katarju, evropsko prvenstvo 2024 v Nemčiji in svetovno prvenstvo 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki. Devetinpetdesetletni nekdanji reprezentant Jugoslavije je prvi, ki je Srbijo popeljal tako na SP kot EP, uspešno pa jo je vodil tudi v ligi narodov, kjer je Srbija napredovala v najkakovostnejšo skupino (A).

»Kontinuiteta na klopi v strokovnem štabu reprezentance je ena ključnih stvari pri zagotavljanju reprezentančnih uspehov reprezentance,« so dogovor z nekdanjim asom jugoslovanskega nogometa pospremili pri krovni organizaciji.

Srbija bo v Nemčiji igrala v slovenski skupini, s Slovenijo, proti kateri je Stojković pred 24 leti tudi igral na svojem zadnjem evropskem prvenstvu, se bo pomerila 20. junija v Münchnu.