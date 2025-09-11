  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Srbska legenda kot mačka z devetimi življenji, reševala se bo proti Albancem

    Nogometna zveza Srbije po polomu proti Angliji ni ugodila pozivom navijačev in javnosti o menjavi selektorja.
    Dragan Stojković in njegovi pomočlniki so preživeli angleško zaušnico. FOTO: Marko Djurica/Reuters
    Dragan Stojković in njegovi pomočlniki so preživeli angleško zaušnico. FOTO: Marko Djurica/Reuters
    G. N.
    11. 9. 2025 | 15:46
    11. 9. 2025 | 15:49
    2:06
    Dragan Stojković po polomu proti Angliji (0:5) v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo ne bo zamenjan. Kljub ogorčenju navijačev in novinarjev vodilni možje Nogometne zveze Srbije niso odstavili vse bolj nepriljubljenega »Piksija«. 

    »Verjeli smo, da je dvoboj s tako veliko nogometno velesilo prava priložnost, da na našem največjem stadionu, polnem do zadnjega sedeža, sprožimo pozitiven val in obnovimo kult reprezentance. Priložnost je bila zamujena, a človek nikoli ne obupa nad tako velikim domoljubnim ciljem. Čez samo tri tedne se bomo zbrali za najpomembnejšo tekmo v kvalifikacijah, z Albanijo, ki bo neposredno odločila, kdo se bo uvrstil v končnico za svetovno prvenstvo. Imamo igralce, ki niso pozabili igrati nogomet, igrajo v resnih klubih, v resnih ligah, v preteklosti so razveseljevali narod in verjamem, da jim to lahko uspe tudi tokrat. Od Dragana Stojkovića imamo jasna pričakovanja, in sicer, da ekipa igra na najvišji možni ravni z zmagovalno ambicijo od prve do zadnje minute. Po tej tekmi bodo organi zveze in izvršni odbor obravnavali poročila športnega sektorja za preteklo obdobje in ustrezno sprejeli odločitve v okviru svoje pristojnosti,« je pojasnil odločitev Nogometne zveze Srbije generalni sekretar Branko Radujko

    Srbija je na tretjem mestu v kvalifikacijski skupini s sedmimi točkami iz štirih tekem. Zaostaja za Anglijo, ki ima največ 15 točk, in Albanijo z osmimi točkami iz petih tekem. Albanija v Beogradu gostuje 11. oktobra. 

    Premium
    Lokalno  |  Gorenjska
    Kolesarska steza

    Zaradi spora med državo in nadškofijo morda ob milijone, župana ogorčena

    Nadškofija Ljubljana se je zaradi kršenja pogodbe pritožila na gradbeno dovoljenje za dokončanje kolesarske steze.
    Tina Horvat 10. 9. 2025 | 17:45
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Jezni pogledi Slovencev so povedali vse, zmaga ni bila dovoljena

    Slovenska košarkarska reprezentanca je v četrtfinalni srhljivki morala priznati premoč Nemčiji z 91:99, potem ko je večji del tekme vodila.
    Nejc Grilc 11. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Atentat

    Konservativni aktivist in Trumpov prijatelj Charlie Kirk ubit v Utahu

    Enaintridesetletni krščanski nacionalist, ki je za voditelja gibanja Naredimo Ameriko spet veliko pridobil neštete študente, je bil ustreljen v vrat.
    10. 9. 2025 | 21:09
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Kibernetsko varnost je treba jemati resno

    Digitalne grožnje se razvijajo hitreje, kot jim podjetja lahko sledijo. Stroški teh incidentov pa se povečujejo.
    Miran Varga 11. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetski napadi

    Največja potencialna grožnja za podjetja so kibernetski napadi

    Veljavo pri pripravah na krize pridobivajo umetna inteligenca in orodja za zgodnje odkrivanje.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zaščita zdravja

    Za hiter odziv, ko ga najbolj potrebuješ

    Vedno več podjetij vključuje različna zdravstvena zavarovanja v zaposlitvene pakete.
    Milka Bizovičar 10. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Znanost o dolgoživosti

    Nujni proaktivni pristopi k staranju

    Znanost o dolgoživosti pravi, da bi biilo treba namesto v zdravljenje večino sredstev vlagati v preprečevanje njihovih vzrokov.
    Maja Južnič Sotlar 10. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Novice  |  Slovenija
    Meteorologija

    Arso: Opozorila s previsoko stopnjo nevarnosti so neizogibna

    Zaradi nepredvidljivega značaja vremenskih dogajanj so lahko računalniški meteorološki modeli tudi zavajajoči.
    11. 9. 2025 | 17:03
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Podkast Supermoč

    Maja Pak Olaj: Lepote in šampioni so supermoč slovenskega turizma

    Turistična sezona letošnjega poletja je bila odlična, a za impresivnimi številkami se skrivajo tudi nova vprašanja, kot so, kako urediti gnečo na cestah, pomanjkanje kadrov in kako ujeti nove trende. Gostja podkasta Supermoč je direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj.
    Petra Kovič 11. 9. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Diella

    Albanija za ministrico imenovala umetno inteligenco

    Diella je prva virtualna ministrica, ki jo poganja umetna inteligenca.
    11. 9. 2025 | 16:58
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Protest proti vojni v Gazi

    Tudi Irska ne bo nastopala na Evroviziji, če bo sodeloval Izrael

    Evrovizija je že lani potekala v senci protestov proti vojni v Gazi. Z odstopom od tekmovanja grozi več držav.
    11. 9. 2025 | 16:52
    Preberite več
