Srbska legenda kot mačka z devetimi življenji, reševala se bo proti Albancem

Dragan Stojković po polomu proti Angliji (0:5) v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo ne bo zamenjan. Kljub ogorčenju navijačev in novinarjev vodilni možje Nogometne zveze Srbije niso odstavili vse bolj nepriljubljenega »Piksija«.

»Verjeli smo, da je dvoboj s tako veliko nogometno velesilo prava priložnost, da na našem največjem stadionu, polnem do zadnjega sedeža, sprožimo pozitiven val in obnovimo kult reprezentance. Priložnost je bila zamujena, a človek nikoli ne obupa nad tako velikim domoljubnim ciljem. Čez samo tri tedne se bomo zbrali za najpomembnejšo tekmo v kvalifikacijah, z Albanijo, ki bo neposredno odločila, kdo se bo uvrstil v končnico za svetovno prvenstvo. Imamo igralce, ki niso pozabili igrati nogomet, igrajo v resnih klubih, v resnih ligah, v preteklosti so razveseljevali narod in verjamem, da jim to lahko uspe tudi tokrat. Od Dragana Stojkovića imamo jasna pričakovanja, in sicer, da ekipa igra na najvišji možni ravni z zmagovalno ambicijo od prve do zadnje minute. Po tej tekmi bodo organi zveze in izvršni odbor obravnavali poročila športnega sektorja za preteklo obdobje in ustrezno sprejeli odločitve v okviru svoje pristojnosti,« je pojasnil odločitev Nogometne zveze Srbije generalni sekretar Branko Radujko

Srbija je na tretjem mestu v kvalifikacijski skupini s sedmimi točkami iz štirih tekem. Zaostaja za Anglijo, ki ima največ 15 točk, in Albanijo z osmimi točkami iz petih tekem. Albanija v Beogradu gostuje 11. oktobra.