Srbska nogometna grozljivka v Mehiki: pet prejetih zadetkov, dva avtogola

Za reprezentanco Mehike je zaključen prepričljiv odločilni del priprav za nastop na svetovnem prvenstvu v nogometu, ki ga bo Mehika gostila skupaj z ZDA in Kanado. Mehičani so priprave na mundial sklenili v slogu z zmago nad mlado srbsko reprezentanco s 5:1 v Toluci.

Mehika, ki bo mundial odprla 11. junija proti Južni Afriki na stadionu Azteca, je doživela šok, ko je v 19. minuti pred 30.000 gledalci prejela gol, pod katerega se je podpisal Peter Stanić.

Toda ekipa Javierja Aguirreja se je po zadetku Johana Vasqueza in avtogolu Stefana Bukinaca vrnila in ob polčasu povedla z 2:1.

Sledil je uspešen strel Raula Jimeneza za 3:1, nato pa so Srbi doživeli še en nesrečen pripetljaj, še en avtogol, tokrat je svojo mrežo zatresel Adem Avdić v 72. minuti, Luis Chavez je zapečatil zmago v 90. minuti.

Mehičani bodo v skupini A igrali tudi proti Južni Koreji in Češki.

»Rezultat je dvorezen meč,« je dejal mehiški selektor Javier Aguirre. »Samozavest je treba dozirati počasi, pretirana samozavest je prav tako škodljiva kot njena pomanjkljivost.«

Srbska nogometna reprezentanca, ki se ni uvrstila na letošnji SP, pa je doživela novo razočaranje. Srbijo so pred tem v Lizboni s 3:0 premagali Zelenortski otoki.