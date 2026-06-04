Srbski zvezdnik zahteval preveč, srečo bo iskal drugje

Po štirih letih in pol se Dušan Vlahović poslavlja od Juventusa. Napadalec in sloviti klub nista našla skupnega jezika pri nogometaševi plači, saj je 26-letni Srba zahteval osem milijonov evrov letne plače, visoke provizije za zastopnike in premija ob podpisu. Ponudba belo-črnih je bila 6 milijonov evrov z dodatnimi bonusi, brez popuščanja pri stranskih stroških. Takšen razplet pogajanj močno vpliva na Juventusov prestopni rok, saj je trener Luciano Spalleti že prekrižal dva napadalca Loïsa Opendo in Jonathana Davida.

Še hujši udarec za torinskega velikana je dejstvo, da je Vlahović januarja leta 2022 plačal 70 milijonov evrov (plus 10 milijonov bonusov), odšel bo brez odškodnine. Veljal je za naslednika Cristiana Ronalda, vendar v tem času ni povsem zadovoljil klubskih pričakovanj. Z njegovim odhodom in iztekom pogodbe bo Juventus v svojem proračunu sprostil več kot 40 milijonov evrov.

Uradno Vlahovićevo slovo je potrdil tudi direktor »nogometnih strategij« Giorgio Chiellini. »Do zadnjega mu je bilo mar za Juventus. Je resna oseba. Pri teh finančnih številkah Vlahović ne bo ostal v Italiji, povsem legitimno pa je, da išče drugačno raven plačila,« je pojasnil Chiellini.