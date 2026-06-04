  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Srbski zvezdnik zahteval preveč, srečo bo iskal drugje

Dušan Vlahović je želel osem milijonov evrov letne plače, Juventus bi dal šest milijonov evrov. Prišel je za 70 milijonov evrov, odšel bo zastonj
Po štirih letih in pol, 68 golih in 168 tekmah Dušan Vlahović odhaja iz Juventusa. FOTO: Alberto Lingria/Reuters
Galerija
Po štirih letih in pol, 68 golih in 168 tekmah Dušan Vlahović odhaja iz Juventusa. FOTO: Alberto Lingria/Reuters
G. N.
4. 6. 2026 | 08:25
4. 6. 2026 | 08:31
1:50
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Po štirih letih in pol se Dušan Vlahović poslavlja od Juventusa. Napadalec in sloviti klub nista našla skupnega jezika pri nogometaševi plači, saj je 26-letni Srba zahteval osem milijonov evrov letne plače, visoke provizije za zastopnike in premija ob podpisu. Ponudba belo-črnih je bila 6 milijonov evrov z dodatnimi bonusi, brez popuščanja pri stranskih stroških. Takšen razplet pogajanj močno vpliva na Juventusov prestopni rok, saj je trener Luciano Spalleti že prekrižal dva napadalca Loïsa Opendo in Jonathana Davida.

Še hujši udarec za torinskega velikana je dejstvo, da je Vlahović januarja leta 2022 plačal 70 milijonov evrov (plus 10 milijonov bonusov), odšel bo brez odškodnine. Veljal je za naslednika Cristiana Ronalda, vendar v tem času ni povsem zadovoljil klubskih pričakovanj. Z njegovim odhodom in iztekom pogodbe bo Juventus v svojem proračunu sprostil več kot 40 milijonov evrov.
Uradno Vlahovićevo slovo je potrdil tudi direktor »nogometnih strategij« Giorgio Chiellini. »Do zadnjega mu je bilo mar za Juventus. Je resna oseba. Pri teh finančnih številkah Vlahović ne bo ostal v Italiji, povsem legitimno pa je, da išče drugačno raven plačila,« je pojasnil Chiellini.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Strelec o napadalcih

Juventusova legenda: Če si napadalec, sta pomembna le gol in zmaga

David Trezeguet, najboljši tuji strelec italijanskega velikana in nekdanji svetovni ter evropski prvak s Francijo, bi takoj vzel Roberta Lewandovskega.
11. 3. 2026 | 12:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Streljali brez nabojev

Stara dama tudi z delovno silo ostaja nepremagljiva

V derbiju 12. kola italijanskega nogometnega prvenstva sta se Milan in Juventus razšla brez golov. Črno-beli iz Torina še brez poraza.
23. 11. 2024 | 21:50
Preberite več
Photo
Šport  |  Nogomet
Kvalifikacije za SP

Albanci s simbolom velike Albanije premagali Srbe, selektor podal odstop

Na Norveškem pred tekmo protesti za Palestino, v Srbiji simbol Velike Albanije zanetil kaos, upor navijačev in Srbijo pahnil v enega najtežjih porazov.
Žan Urbanija 11. 10. 2025 | 23:11
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Zapora avtoceste

Mesec dni po 11-urni zapori avtoceste uprava odgovarja, kje je bila veterinarka

Glede tega, kakšne sankcije čakajo veterinarko, so na upravi za varno hrano odgovorili na kratko – poteka postopek v skladu z zakonom o javnih uslužbencih.
Anja Intihar 3. 6. 2026 | 10:30
Preberite več
Lokalno  |  Primorska in Notranjska
Izola–Strunjan

Kolaps med Izolo in Strunjanom: Takšnih razmer ne pomnimo

Domačini svarijo pred novimi zastoji. V noči na petek bo med 23. in 4. uro zaprt tudi delček avtoceste, ki vodi od Obale proti Ljubljani.
3. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Analitik Lipnik: Ta vlada bo izrazito operativna

Analiza vtisov po nastopih ministrskih kandidatov razkriva izkušnje, ambicije in nekaj izrazitih šibkih točk pred glasovanjem o novi vladi.
3. 6. 2026 | 12:23
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Novi ministri so zdresirani nemški ovčarji

Delova komentatorja sta tokrat razpravljala o novi vladi, ki jo sestavlja »poganska desnica«.
3. 6. 2026 | 17:56
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Petra Majdič iskreno o slavi: »Na koncu ostane samo nagrobnik«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
4. 6. 2026 | 08:24
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
FRANCOSKI ŠARM

Vozni užitek, ki ga pri sodobnih avtomobilih vse redkeje najdemo

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
Promo Delo 4. 6. 2026 | 07:34
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ZANIMIVO

So res tako ogrožene? Kaj lahko storimo?

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
3. 6. 2026 | 07:08
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Novost v slovenski energetiki

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Petra Majdič iskreno o slavi: »Na koncu ostane samo nagrobnik«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
4. 6. 2026 | 08:24
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Intervju s Tonijem Mulcem

Sam proti tovarnam: ne ustavita ga niti kaktus niti kamela

Vrhunski slovenski motorist Toni Mulec o reliju Dakar, zakulisju vzdržljivostnih dirk, nenavadnih nesrečah, poškodbah, ciljih, Domnu Prevcu ...
Miha Šimnovec 4. 6. 2026 | 07:49
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Robotska dostava paketa vzbudila zanimanje mimoidočih

Po ljubljanskem Mestnem trgu je prvič testno zapeljal rumeni kavalir, kot ga je poimenoval župan Zoran Janković, vendar ni prevažal ljudi, ampak blago.
Milka Bizovičar 3. 6. 2026 | 15:22
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
Preberite več

Več iz teme

JuventusDušan VlahovićCristiano Ronaldo

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Zanimivosti
Intervju

Zaporniški duhovnik Robert Friškovec: Niso vsi zapori iz betona in rešetk

Kaj nas o življenju učijo ljudje za zaporniškimi zidovi? Robert Friškovec brez olepševanja o resnici in odgovornosti.
4. 6. 2026 | 09:30
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Draga televizija, zakaj nismo gledali odbojke zvezd? Gospod komentator, zamudili ste priložnost

Miha tokrat zanima (ne)prenos odbojkarske tekme med športniki in glasbeniki, Marko ni bil zadovoljen s Tomažem Lukačem, Tatjana pa hvali TVS.
4. 6. 2026 | 09:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Izredna seja državnega zbora

V živo:      V živo: Še pred začetkom razprave burno: Stevanović se poslankam Svobode ni opravičil

Za razpravo imajo rezerviranih osem ur. Sledila bosta glasovanje in zaprisega novoizvoljene vladne ekipe.
4. 6. 2026 | 09:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Odhod brez evra

Srbski zvezdnik zahteval preveč, srečo bo iskal drugje

Dušan Vlahović je želel osem milijonov evrov letne plače, Juventus bi dal šest milijonov evrov. Prišel je za 70 milijonov evrov, odšel bo zastonj
4. 6. 2026 | 08:25
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Petra Majdič iskreno o slavi: »Na koncu ostane samo nagrobnik«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
4. 6. 2026 | 08:24
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Izredna seja državnega zbora

V živo:      V živo: Še pred začetkom razprave burno: Stevanović se poslankam Svobode ni opravičil

Za razpravo imajo rezerviranih osem ur. Sledila bosta glasovanje in zaprisega novoizvoljene vladne ekipe.
4. 6. 2026 | 09:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Odhod brez evra

Srbski zvezdnik zahteval preveč, srečo bo iskal drugje

Dušan Vlahović je želel osem milijonov evrov letne plače, Juventus bi dal šest milijonov evrov. Prišel je za 70 milijonov evrov, odšel bo zastonj
4. 6. 2026 | 08:25
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Petra Majdič iskreno o slavi: »Na koncu ostane samo nagrobnik«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
4. 6. 2026 | 08:24
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra in čakalnimi vrstami.
2. 6. 2026 | 13:05
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
SUVERENOST

Bo slovenska infrastruktura sploh zdržala?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
29. 5. 2026 | 15:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Odnos kupcev se spreminja

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Delo 27. 5. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
1. 6. 2026 | 07:26
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
Promo Delo 1. 6. 2026 | 13:01
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Čas je, da denar začne delati: zakaj vlaganje postaja nova norma

Darilo za vašega otroka ob koncu šolskega leta! Kako lahko starši z majhnimi zneski otroku do 21. leta ustvarijo 20.000 evrov začetnega kapitala?
Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:20
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Kako poenostaviti polnjenje električnega vozila v Sloveniji

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
29. 5. 2026 | 06:53
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo