Srbskim nogometašem ne diši karantena

Beograd – Aleksandar Prijović je naslednji srbski nogometaš, ki ni zdržal v karanteni in je kršil ukaz srbske vlade. Napadalca savdskega Al-Ittihada, ki naj bi bil najbogatejši srbski nogometaš, je policija aretirala, ker se je v lokalu enega od beograjskih hotelov znašel v družbi več kot petih ljudi, kar je prepovedano.



V skupini, ki je kršila pravila, je bil tudi pevec narodne glasbe Radiša Trajković Đani, poroča spletna stran b92.net. »Restavracije lahko hrano in pijačo le dostavljajo, v lokalu pa je ne smejo streči. A ta prekršek ni samo njihova krivda, ampak tudi krivda posameznikov, ki so v lokal vstopili v prevelikem številu,« je direktor policije Vladimir Rebić.



Pred Prijovićem, ki se je sicer rodil v Švici in tam tudi začel športno kariero, sta pravila osamitve kršila tudi njegova reprezentančna kolega Luka Jović in Nikola Ninković.