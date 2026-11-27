Ena točka, tri točke, ena točka ... Napredovanje v dodatne kvalifikacije za uvrstitev v osmino finala evropske lige! Celjski nogometaši so v Budimpešti izpolnili glavni cilj in osvojili veliko točko. Peta v treh zadnjih tekmah in proti sosedskim tekmecem iz Avstrije ter Madžarske je potrdila evropsko vrednost Celjanov, ki so po uvodnih tekmah v kriznem obdobju in porazih po nesrečnih kvalifikacijah za ligo prvakov postali resno tekmovalno moštvo, in se znajo prilagajati moči nasprotnikov ter realno ovrednotiti svoje sposobnosti.

»Zadovoljni smo s točko. Ferencvàros je res kakovostno moštvo. Drugi polčas je bil veliko boljši, z žogo smo prišli od zadnje tretjine, a potem je zmanjkala zadnja podaja. Tekmeci so neugodni, ker ne igrajo nogometa s podajami, ampak zelo na preskok, na dvoboje, ker so fizično močnejši, iz takšnih akcij so prihajali do priložnosti. Vedno igramo proti hitrejšimi in močnejšimi tekmeci, a to smo vedeli. Borili smo se in jim ničesar nismo dopuščali na lahko. Pošteno, tudi nekaj sreče smo imeli, toda točka je zaslužena,« je strnil oceno trener Zoran Zeljković, ki se ni ujel v zanko in se poskušal zoperstaviti s taktiko »odprte fronte ter tekanjem gor in dol«.

Trener Celjanov Zoran Zeljković je znova opravil odlično taktično različico. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Domači zeleno-beli so zaradi načina igre res zelo neprijetni tekmeci. Če je le mogoče, poskušajo hitro izpeljati napadalno akcijo po globini in s streli z vseh položajev. Ko je zgoščena sredina, pa obstreljujejo tekmece s številnimi predložki. Trener madžarskih podprvakov Balázs Borbély je bil realen.

»Celje je pokazalo, da je moštvo, ki zna in rado igra nogomet. Tekma je imela visok ritem, bila je všečna, mi pa smo bili bliže zmagi. Iz tolikšnega števila priložnosti bi morali doseči vsaj en gol,« je povedal in dodal: »Težko je reči, ali je kozarec na pol prazen ali na pol poln. Če bi mi kdo septembra ponudil 13 točk po petih tekmah, bi to takoj podpisal.«

Trenerja Ferencvárosa Balazsa Borbelyja je bolj veselil skupni izkupiček po petih tekmah kot točka proti Celjanom. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP

Še ena odlična predstava Žana-Luka Lebana

Celjani se ne morejo pritoževati nad ničimer, še posebej v napadu, kjer jim ni steklo kot so želeli. Znova je bil še najbolj razpoložen Svit Sešlar, zaradi nenehnega napadanja domačih je bil napadalno omejen Benjamin Verbič, robustni Kramer pa kar preveč okoren in neviden ter nemočen pri zadrževanju žoge.

»Šli smo na zmago, a veseli smo točke. Zaslužili smo si jo. Ferencváros je močan na domačem stadionu, navijači ponesejo nogometaše,« je povedal med najbolj zaposlenimi Matic Ivanšek. Dihati mu ni pustil Avstralec Daniel Arzani, ki pa je švigal po levi strani v slogu krilatice »veliko prometa, malo učinka«.

Litovec Artemijus Tutyškinas je madžarske napadalce kar pošteno »mlatil«, a v športnih mejah. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP

Celjskega junaka in igralca tekme ni bilo težko izbrati. Odlični Žan-Luk Leban je, ko je bilo treba, ubranil vse, ali pa so ga zadevali tekmeci. Na koncu je zbral 10 čistih obramb, še pomembnejše delo je opravil kot zadnji prosti igralec in je bil varen z žogo v nogah ter natančen pri podajah.

»Nisem štel obramb. Poskušali smo narediti čim več, me pa veseli, da smo ohranili nedotaknjeno mrežo na evropski tekmi. Gostitelji so bili favoriti, nismo se jih prestrašili, morda prvih 20 minut, ko smo jim podarili preveč žog, tudi jaz kakšno, v drugem polčasu pa smo bili celo boljši. Smo pa v obrambi igrali izvrstno. Točka nam res lahko pomeni veliko, v naslednji tekmi osvojimo tri in gremo naprej,« se ni prepustil evforiji 23-letni na Poljskem vzgojen in v Angliji brušen vratar.

Milot Avdyli (desno) se je dobro kosal z najnevarnejšim domačim igralcem Norvežanom Kristofferjem Zachariassnom. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP

Tudi Milot Avdyli ni skrival zadovoljstva in celjske ambicioznosti. »Za nas je bilo pomembno, da ne izgubimo, če že ne zmagamo. Dobro smo igrali, z žogo v nogah smo bili kar močni, a napadalno bi lahko bili boljši,« je razmišljal 24-letni reprezentant Kosova.