Srčno si želim igro na glavo, v kateri uživajo tudi navijači

V nadaljevanju preberite:

Bivši slovenski reprezentant in član prvega rodu vijoličnih v ligi prvakov Suad Fileković je bil eden mariborskih mož, ki so v sezoni 2009/10 senzacionalno predali šampionsko štafetno paličico Koprčanom. Po dvanajstih letih je prišel trenutek za plačilo neporavnanih računov: v jutrišnjem derbiju 33. kola 1. SNL v Ljudskem vrtu bo zmagovalec lahko že hladil penino. »Prišel sem sredi sezone, januarja. Imeli smo mešanico mladosti in izkušenj, ni se mi zdelo nič posebnega. Tudi Koprčani niso bili bavbav, a na koncu, ko sem potegnil črto, sem ocenil, da so prišli do naslova zaradi stabilnosti,« je o takratnih glavnih šampionskih značilnostih Koprčanov povedal otrok Olimpije, ki je deset let prej svojo profesionalno kariero v šampionsko spremenil pri Mariboru, kjer se je po igralski karieri tudi »ugnezdil«.