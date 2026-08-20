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Nogomet

Sreča spremlja pogumne, Celjani jo imajo

Strelec celjskega gola Milot Avdyli, kapetan Mark Zabukovnik in trener Vitor Campelos verjamejo, da v Celju lahko zmagovito končajo misijo liga prvakov.
Celjani so se iz Bratislave vrnili z izidom, ki jim je približal paradiž. FOTO: Facebook
Galerija
Celjani so se iz Bratislave vrnili z izidom, ki jim je približal paradiž. FOTO: Facebook
G. N.
20. 8. 2026 | 05:00
4:56
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»Bil je dober trenutek. Imel sem dovolj prostora in priložnost za strel, zelo sem srečen,« je brez evforije opisal svoj veliki trenutek na prvi tekmi zadnjega kvalifikacijskega sita za uvrstitev v ligo prvakov strelec izenačujočega celjskega gola Milot Avdyli. Prvi junak v zelo dobro delujočem celjskem moštvu in drugi celjski nogometaši so v Bratislavi izpolnili glavni cilj in so se v Celje vrnili brez poraza (1:1), toda tudi s kančkom dvomov o tem, ali ne bi lahko izvlekli še več proti favoriziranemu Slovanu. Na polnem stadionu Tehelne pole so pokazali tri obraze, slabega v prvih dvajsetih minutah, odličnega do 75. minute. V zaključnem delu, ko so ritem igre in premoč na igrišču narekovale menjave, težke noge, utrujenost, jim je šlo tudi za nohte.  »Po golu smo nadzirali tekmo. Tekma je ...

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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