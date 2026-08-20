Sreča spremlja pogumne, Celjani jo imajo

»Bil je dober trenutek. Imel sem dovolj prostora in priložnost za strel, zelo sem srečen,« je brez evforije opisal svoj veliki trenutek na prvi tekmi zadnjega kvalifikacijskega sita za uvrstitev v ligo prvakov strelec izenačujočega celjskega gola Milot Avdyli. Prvi junak v zelo dobro delujočem celjskem moštvu in drugi celjski nogometaši so v Bratislavi izpolnili glavni cilj in so se v Celje vrnili brez poraza (1:1), toda tudi s kančkom dvomov o tem, ali ne bi lahko izvlekli še več proti favoriziranemu Slovanu. Na polnem stadionu Tehelne pole so pokazali tri obraze, slabega v prvih dvajsetih minutah, odličnega do 75. minute. V zaključnem delu, ko so ritem igre in premoč na igrišču narekovale menjave, težke noge, utrujenost, jim je šlo tudi za nohte. »Po golu smo nadzirali tekmo. Tekma je ...