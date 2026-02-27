Srečen konec le za Adama Gnezdo Čerina

Slovenski nogometni reprezentant Adam Gnezda Čerin se je s Panathinaikosom prebil v osmino finala evropske lige. Po kazenskih strelih je grški velina izločil Viktorio Plzen. Manj uspeha sta imela Timi Max Elšnik s Crveno zvezdo in Miha Zajc z zagrebškim Dinamom ....

Gnezda Čerina je igral od 90. minute. Prejšnji tgedens ta se tekemca razšla z 2:2. Na gostovanju pa so Grki na povratnem obračunu slavili po kazenskih strelih. Redni del tekme se je končal z 1:1. Najprej je Andreas Tetteh v deveti minuti gostom priigral vodstvo, izenačil pa je Karel Spačil v 62.

Sledil je podaljšek, v njem pa je Panathinaikos v 105. minuti ostal z igralcem manj po izključitvi Javierja Hernandeza. Toda Grki so prišli do enajstmetrovk in zadeli štiri od petih, domači pa le tri od petih. Panathinaikos bo v osmini finala igral proti Midtjyllandu ali Betisu.

Timi Max Elšnik je ostal brez denarna nagradase 30.000 evrov, kolikor bi jih prejel vsak igralec Crvene zvezde, če bi Beograjčani izločili Lille. Francozi so bili po domačem porazu z 0:1 v gosteh po podaljšku boljši z 2:0.

Lille je bil v Beogradu premočan za Crveno zvezdo in Timija Maxa Elšnika (levo). FOTO: Pedja Milosavljević/AFP

Za favorizirani Lille je že v četrti minuti izničil zaostanek veteran Olivier Giroud. V podaljšku je odločil gol Nathana Ngoya v 99. minuti. Elšnik je za zvezdo igral od 71. minute.

Miha Zajc je z zagrebškim Dinamom v Belgiji lovil zaostanek z 1:3 proti Genku. Iztržil je še podaljšek, na koncu pa kljub remiju s 3:3 izpadel. Zagrebčani so upe po napredovanju obudili ob koncu prvega polčasa, ko je za vodstvo zadel Monsef Bakrar. Na začetku drugega dela je Genk izenačil prek Yire Collinsa Sorja v 50. minuti.

Sedem minut pozneje so se Zagrebčani vrnili v igro z enajstmetrovko Luke Stojkovića, ta pa je v 75. minuti s strelom od daleč izenačil skupni izid ter izsilil podaljšek. V tem je v 101. minuti za Belgijce zadel Junya Ito, kmalu zatem pa je Stojković klofnil tekmeca in si prislužil izključitev. Napredovanje Belgijcev je potrdil Daan Heymans v 114. minuti.

Dinamo je bil v Gentru na robu senzacije, Miha Zajc (desno) pa je za to sezono končal evropsko pot. FOTO: Jill Delsaux/AFP

Ferencvaros je izločil Ludogorec, po porazu na prvi tekmi z 1:2 so Madžari tokrat zmagali z 2:0. Napredoval je tudi Stuttgart, ki je izločil Celtic. Nemci so Škote s 4:1 premagali že v gosteh, tokrat so doma sicer izgubili z 0:1.

Celta Vigo je igrala proti Paoku, prvo tekmo je dobila z 2:1, povratno pa doma z 1:0. Z enakim izidom je Bologna na povratnem obračunu ugnala Brann Bergen, tudi prvega je dobila z 1:0. Nottingham Forest pa je proti Fenerbahčeju doma izgubil z 1:2, a že na prvi tekmi slavil s 3:0 in tudi on napredoval med 16.

Že po ligaškem delu so si osmino finala zagotovili Porto, Braga, Midtjylland, Betis, Freiburg, Roma, Lyon in Aston Villa.