  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Srečen konec le za Adama Gnezdo Čerina

Timi Max Elšnik s Crveno zvezdo in in Miha Zajc z Dionamom po hudem boju ostala brez osmine finala v konferenčni ligi. V Plznu odločili streli z bele točke.
Slovenski reprezentant pri Panathinaikosu Adam Gnezda Čerin (desno) bo po dramatičnem povratnem dvoboju v Plznu s Panathinaikosom igral tudi v osmini finala evropske lige. FOTO: Michal Cizek/AFP
Galerija
Slovenski reprezentant pri Panathinaikosu Adam Gnezda Čerin (desno) bo po dramatičnem povratnem dvoboju v Plznu s Panathinaikosom igral tudi v osmini finala evropske lige. FOTO: Michal Cizek/AFP
Š. R., STA
27. 2. 2026 | 08:00
27. 2. 2026 | 08:01
3:45
A+A-

Slovenski nogometni reprezentant Adam Gnezda Čerin se je s Panathinaikosom prebil v osmino finala evropske lige. Po kazenskih strelih je grški velina izločil Viktorio Plzen. Manj uspeha sta imela Timi Max Elšnik s Crveno zvezdo in Miha Zajc z zagrebškim Dinamom ....

Gnezda Čerina je igral od 90. minute. Prejšnji tgedens ta se tekemca razšla z 2:2. Na gostovanju pa so Grki na povratnem obračunu slavili po kazenskih strelih. Redni del tekme se je končal z 1:1. Najprej je Andreas Tetteh v deveti minuti gostom priigral vodstvo, izenačil pa je Karel Spačil v 62.

Sledil je podaljšek, v njem pa je Panathinaikos v 105. minuti ostal z igralcem manj po izključitvi Javierja Hernandeza. Toda Grki so prišli do enajstmetrovk in zadeli štiri od petih, domači pa le tri od petih. Panathinaikos bo v osmini finala igral proti Midtjyllandu ali Betisu.

Timi Max Elšnik je ostal brez denarna nagradase 30.000 evrov, kolikor bi jih prejel vsak igralec Crvene zvezde, če bi Beograjčani izločili Lille. Francozi so bili po domačem porazu z 0:1 v gosteh po podaljšku boljši z 2:0.

Lille je bil v Beogradu premočan za Crveno zvezdo in Timija Maxa Elšnika (levo). FOTO: Pedja Milosavljević/AFP
Lille je bil v Beogradu premočan za Crveno zvezdo in Timija Maxa Elšnika (levo). FOTO: Pedja Milosavljević/AFP

Za favorizirani Lille je že v četrti minuti izničil zaostanek veteran Olivier Giroud. V podaljšku je odločil gol Nathana Ngoya v 99. minuti. Elšnik je za zvezdo igral od 71. minute.

Miha Zajc je z zagrebškim Dinamom v Belgiji lovil zaostanek z 1:3 proti Genku. Iztržil je še podaljšek, na koncu pa kljub remiju s 3:3 izpadel. Zagrebčani so upe po napredovanju obudili ob koncu prvega polčasa, ko je za vodstvo zadel Monsef Bakrar. Na začetku drugega dela je Genk izenačil prek Yire Collinsa Sorja v 50. minuti.

Sedem minut pozneje so se Zagrebčani vrnili v igro z enajstmetrovko Luke Stojkovića, ta pa je v 75. minuti s strelom od daleč izenačil skupni izid ter izsilil podaljšek. V tem je v 101. minuti za Belgijce zadel Junya Ito, kmalu zatem pa je Stojković klofnil tekmeca in si prislužil izključitev. Napredovanje Belgijcev je potrdil Daan Heymans v 114. minuti.

Dinamo je bil v Gentru na robu senzacije, Miha Zajc (desno) pa je za to sezono končal evropsko pot. FOTO: Jill Delsaux/AFP
Dinamo je bil v Gentru na robu senzacije, Miha Zajc (desno) pa je za to sezono končal evropsko pot. FOTO: Jill Delsaux/AFP

Ferencvaros je izločil Ludogorec, po porazu na prvi tekmi z 1:2 so Madžari tokrat zmagali z 2:0. Napredoval je tudi Stuttgart, ki je izločil Celtic. Nemci so Škote s 4:1 premagali že v gosteh, tokrat so doma sicer izgubili z 0:1.

Celta Vigo je igrala proti Paoku, prvo tekmo je dobila z 2:1, povratno pa doma z 1:0. Z enakim izidom je Bologna na povratnem obračunu ugnala Brann Bergen, tudi prvega je dobila z 1:0. Nottingham Forest pa je proti Fenerbahčeju doma izgubil z 1:2, a že na prvi tekmi slavil s 3:0 in tudi on napredoval med 16.

Že po ligaškem delu so si osmino finala zagotovili Porto, Braga, Midtjylland, Betis, Freiburg, Roma, Lyon in Aston Villa.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Evropska liga

Zajc se kljub razočaranju ne predaja

Zagrebški Dinamo je včeraj na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za osmino finala evropske lige izgubil proti Genku. Miha Zajc verjame, da nič ni še odločeno.
20. 2. 2026 | 11:47
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Sodniki

Kdaj gre za igranje z roko, kdaj za rdeči karton? Odgovarja Uefa

Roberto Rosetti je postavil v ospredje zaščito igralcev, dosledno, toda zadržano uporabo VAR, boj proti simuliranju ter komunikacijo med sodniki in kapetani.
Jernej Suhadolnik 18. 2. 2026 | 13:50
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Konferenčna liga

Če so Štajerci dvignili glave, naj se spomnijo Olimpije

Kakšen klub je kosovski prvak Drita, četrtkov tekmec Celja v izločilnih bojih konferenčne lige? Po Transfermarktu je njegova vrednost 7,58 milijona evra.
Gorazd Nejedly 17. 2. 2026 | 21:20
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Ekskluzivno

Cesar obiskal Oblaka, Šeška in Bijola: Naš cilj je znan

Po žrebu skupin lige narodov smo se v Bruslju pogovarjali s selektorjem članske reprezentance Boštjanom Cesarjem.
Jernej Suhadolnik 13. 2. 2026 | 18:30
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Nizka raven volilne kampanje

Igor Lukšič: Uporaba mafijskih sporočil z mrtvimi živalmi je barbarstvo

Ali so ulica in nepridipravi ukradli volilno kampanjo? Gre zgolj za provokacijo ali za simptom globlje erozije javnega dialoga?
Pija Kapitanovič, Tanja Jaklič 26. 2. 2026 | 13:25
Preberite več
Novice  |  Svet
My Voice, My Choice

Iz Bruslja sporočili svojo odločitev glede pobude o splavu

Evropska komisija je dala v svoji odločitvi državam članicam jasne usmeritve, da lahko za potrebe varnega in dostopnega splava uporabijo obstoječi mehanizem.
Anja Intihar, Peter Žerjavič 26. 2. 2026 | 09:54
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Podkast Moč politike

Niko Toš: Demokrati so pontonska stranka, Anže Logar pa slalomist

Raziskovalec javnega mnenja dr. Niko Toš poudarja, da na volitvah ne gre za Roberta Goloba in Janeza Janšo, ampak za boj dveh družbenih konceptov.
Uroš Esih 27. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vrhnika

Zaradi stanja trupla ni mogoče določiti, za katero vrsto živali gre

Osumljenec, motiv dejanja in druge okoliščine še niso znani. Prvi znaki kažejo, da je šlo za mučenje živali, pravijo v stranki. Uradne izsledke še čakajo.
26. 2. 2026 | 09:52
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Promo
Delova osebnost leta
Vredno branja

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 14:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Intervju

Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Železnice

Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

Miha ZajcTimi Max ElšnikAdam Gnezda Čerinevropska liga

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Zanimivosti
Onaplus podkast

Nas sploh še ganejo vojne in človeške stiske po svetu?

V podkastu smo z Vesno Milek in Mojco Seliškar Toš spregovorili o Palestini, otrocih in vprašanjih, kdaj zgolj sočutje ni dovolj, kako vsak od nas lahko pomaga.
Manca Čampa Pavlin 27. 2. 2026 | 09:05
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
ZDA

Trump in De Niro v novi besedni vojni: kdo je idiot in kdo je nor

Igralec je predsednika ZDA opisal kot »neuspešnega, zmedenega in obupanega« ter dejal, da se počuti, da ga je lastna država izdala.
27. 2. 2026 | 09:02
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Jeklarska skupina

Sij sklenil dogovor o refinanciranju dolga

Slovenska industrija jekla je skupaj s svojimi družbami po dolgih pogajanjih s ključnimi bankami upnicami podpisala dolgoročno rešitev refinanciranja.
Maja Grgič 27. 2. 2026 | 08:55
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Konferenčna liga

Tudi na Reki in v Lozani po slovenskih taktih

Današnji žreb parov osmine finala konferenčne lige v Noynu bosta pozorno spremljala tudi slovenska reprezentanta Danijel Šturm in Dejan Petrović.
27. 2. 2026 | 08:26
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Na robu

Poznam moške, ki bi bili duhovniki, če ne bi bilo celibata

Evangeličanska duhovnica Judit Andrejek se sprašuje, da če se človek za 40 dni odpove alkoholu, pa je sicer slab do soljudi, kakšen smisel ima takšen post?
Beti Burger 27. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Jeklarska skupina

Sij sklenil dogovor o refinanciranju dolga

Slovenska industrija jekla je skupaj s svojimi družbami po dolgih pogajanjih s ključnimi bankami upnicami podpisala dolgoročno rešitev refinanciranja.
Maja Grgič 27. 2. 2026 | 08:55
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Konferenčna liga

Tudi na Reki in v Lozani po slovenskih taktih

Današnji žreb parov osmine finala konferenčne lige v Noynu bosta pozorno spremljala tudi slovenska reprezentanta Danijel Šturm in Dejan Petrović.
27. 2. 2026 | 08:26
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Na robu

Poznam moške, ki bi bili duhovniki, če ne bi bilo celibata

Evangeličanska duhovnica Judit Andrejek se sprašuje, da če se človek za 40 dni odpove alkoholu, pa je sicer slab do soljudi, kakšen smisel ima takšen post?
Beti Burger 27. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo