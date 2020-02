Srečko Katanec dobil novega tekmeca

Dragan Skočić (v sredini) z nekdanjim predsednikom Interblocka Jocem Pečečnikom. FOTO: Matej Družnik

Hrvatje novi selektor iranske nogometne reprezentance. Enainpetdesetletnik, ki je med januarjem 2007 in julijem 2008 vodil ljubljanski Interblock, je na selektorskem mestu nasledil, ki je decembra odstopil. Skočić je sicer trenersko pot začel na Reki, po službovanju v Sloveniji pa se je podal v Kuvajt, Savdsko Arabijo, nazadnje pa je vodil štiri iranske klube (Malavan, Foolad, Khooneh, Sanat Naft).Iran v drugem od treh delov azijskih kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2022 v Katarju s šestimi osvojenimi točkami s štirih tekem zaseda tretje mesto v skupini C za Irakom in Bahrajnom, ki sta na vrhu z 11 in devetimi točkami s tekmo več. Iračane s klopi vodi nekdanji slovenski selektor, v tem delu tekmovanja pa je novembra v Amanu v Siriji z 2:1 premagal večne rivale iz Irana ter si na široko odprl pot do zadnjega dela kvalifikacij za SP leta 2022.