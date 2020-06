Srečko Katanec: Še dobro, da je na koncu ostalo 3:3

Slovenija od vodstva s 3:0 do točke za izid 3:3

Zlatko Zahović je v prvi tekmi na evropskem prvenstvu zabil kar tri gole Jugoslaviji. FOTO: Denis Balibouse/Reuters



Boškov: Slovenski nogomet poln idej, igralci so padli na telesni ravni

Danes mineva natančno deset let od prve zmage na svetovnih prvenstvih in 20 let od prvega nastopa slovenske nogometne reprezentance na evropskem prvenstvu. Številni slovenski navijači se s ponosom, a tudi kančkom grenkobe, spomnijo 13. junija 2000 in tekme v Charleroiju s takratno ZR Jugoslavijo.Dvoboj, ki so ga nekateri izbrali za najboljšega tistega prvenstva, je ponudil vse, kar lahko nogomet ponudi. Pred 18.500 gledalci na štadionu Stade du Pays se je obračun končal s 3:3. Slovenska reprezentanca je takrat zamudila veliko priložnost, da spravi na kolena močno jugoslovansko selekcijo, ki je veljala za absolutnega favorita.Pod vodstvomje svoj prvi nastop na prvenstvih stare celine Slovenija začela v postaviin. V drugem polčasu so priložnost dobili šein. Ti fantje so poskrbeli za pravo dramo. Sprva so povsem presenetili nogometno uglednejšega tekmeca in bili na koncu boljši tekmec praktično celo tekmo z izjemo desetih minut.Katančevi so še v 66. minuti vodili s 3:0, potem ko je v 27. in 57. minuti zadel Zlatko Zahovič, prvič z glavo po Karićevi podaji, drugič pa je kaznoval napako, v 52. pa Miran Pavlin z glavo po Zahovičevi podaji. Za nameček so v 59. minuti po »provokaciji« Udoviča »plavi« ostali še brez Mihajlovića, ki je bil izključen. A to je očitno pomenilo psihološko zavoro za Katančeve varovance, ki so v nadaljevanju tekmecem dopustili vrnitev. V 66. minuti je iz bližine znižal, v 69. je na 2:3 nasprotnike približal, v 73. minuti pa je po samostojnem prodoruMilošević dosegel svoj drugi zadetek za končnih 3:3.Ob naštetih so za favorizirano ZR Jugoslavijo sicer igrali šein. »To so izkušnje. Na igrišču nisem imel enega igralca, ki bi imel pogum, da koga povleče za lase. Dve tretjini tekme smo odigrali na visoki ravni, nato pa je zadnja linija začela delati napake. Na koncu je še dobro, da je ostalo 3:3,« je po tekmi dejal Katanec in dodal, da bi pred tekmo takoj podpisal za takšen razplet.»No, sami veste, da moštvo, ki zapravi tako prednost, ne more biti stoodstotno zadovoljno. Svetu smo pokazali, da znamo igrati, nam pa je to dobra šola za naprej. Upam, da to mojih varovancev ne bo potrlo in da bodo proti Špancem spet pravi,« je še povedal Katanec.»Slovenci so 60 minut igrali izvrstno, pokazali so, da igrajo moderen nogomet, poln idej. Nato so padli na telesni ravni,« pa je med drugim pojasnil jugoslovanski selektor, ki je dodal, da so njegovi igralci očitno podcenjevali Slovence. Kot se je izkazalo, je bila to ena od dveh točk za Slovence na prvenstvu, kar pa je zadostovalo le za zadnje mesto v skupini C v družbi Španije (1:2; na tej tekmi je bilo kar 12.000 Slovencev), Jugoslavije in Norveške (0:0), ki je tudi morala domov po skupinskem delu.Video povzetek tekme na voljo na tej povezavi