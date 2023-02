Sredi sezone izstopila dva nogometna prvoligaša in en član 2. lige

Posledice silovitega potresa v Turčiji so katastrofalne in ob enormnih človeških žrtvah vplivajo na vse pore tamkajšnjega življenja. Potres je odnesel vse tudi nekaterim športnim klubom. V Turčiji je zelo priljubljen tudi nogomet in ena od vesti je posebej močno odjeknila v 85-milijonski državi.

Trije klubi namreč ne zmorejo nadaljevati prvenstva v Süper Lig, tamkajšnji prvi ligi, in drugi ligi. Iz 1. lige sta uradno izstopila Hatayspor in Gaziantepspor, iz druge Malatyaspor, turška nogometna zveza pa je njihove vloge sprejela in jih potrdila. Epicenter potresa je bil nekaj deset kilometrov od Gaziantepa.

V majici Malatyaspora je igral tudi znani nogometaš Christian Atsu, ki je še zdaj med pogrešanimi osebami. Vodilni klub lige je Galatasaray s 54 točkami, sledi Fenerbahče (45), katerega član je Miha Zajc, Gaziantep je kotiral na 10. mestu (25), Hatayspor pa na 14. mestu (23), Malatyaspor pa je bil zadnji klub druge lige.