St. Peterburg brezhibno pripravljen na euro tudi čez eno leto

Moskva - Večina velikih športnih prireditev mednarodnih razsežnosti je doživela spremembe na koledarju. Zelo hitro so denimo pod vodstvom Slovenca Aleksandra Čeferina ukrepali pri Evropski nogometni zvezi (Uefa) in prestavili načrtovani letošnji euro na junijsko-julijski termin leta 2021. Zaenkrat ostaja dosedanji scenarij 12 prizorišč po vsej stari celini, ni pa nujno, če bodo prav vsa tudi leto pozneje, kot je sprva predvideno, lahko gostila ta veliki nogometni spektakel.



Kot je že v navadi v zadnjih letih, so si že sledili namigi iz Rusije, češ da bi poleg načrtovanega St. Peterburga lahko še katero mesto prevzelo prirejanje prvenstva, zlasti glede na odlične štadione kot tudi brezhibne logistične izkušnje z zadnjega mundiala. Ne nazadnje so se iz največje države na svetu pred kratkim ponudili tudi za prirejanje SP v hokeju, potem ko je bilo jasno, da ga Švica zaradi izbruha koronavirusa letos ne bo mogla prirediti. Glede naslednjega eura pa je iz sedanjega zornega kota največ vprašanj okrog izvedbe tekem v Rimu in Bilbau, saj prav v Italiji in Španiji virus zelo agresivno posega v prebivalstvo.



Med načrtovanimi prireditelji pa so se zdaj prvi oglasili prav Rusi in potrdili, da v St. Peterburgu, kjer bi imeli 3 tekme skupinskega dela (med drugim bi se tu domača ruska vrsta pomerila z Belgijo in s Finsko) ter en četrtfinalni dvoboj, ni nikakršnih težav. »Ostajamo pri tem, kar je naš župan Aleksandr Beglov pred desetimi dnevi uradno sporočil vrhu Ruske nogometne zveze, da ne glede na preložitev prvenstva za eno leto ostajamo med prireditelji,« je za portal sportbox.ru poudaril Vladimir Kirilov, podžupan St. Peterburga, in ob tem dodal: »Naše mesto še naprej ohranja visoko raven pripravljenosti za takšno tekmovanje.«