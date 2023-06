Stadion poln kot škatlica vžigalic, mestne ulice pa še bolj

V nadaljevanju preberite:

Kdo se bo pridružil Romi na seznamu zmagovalcev konferenčne lige? Odgovor bo znan drevi okoli 11. ure zvečer in po dvoboju klubov z bogato tradicijo in preteklostjo, toda iz drugega kakovostnega razreda, Fiorentine in West Hama. Prva italijansko-angleška bitka, v kateri bodo imeli vidno vlogo tudi nekdanji igralci Slavie, je tudi predigra za drugo, veliko usodnejšo in pomembnejšo bitko, ki bo v soboto v Istanbulu. Kaj in koliko denarne nagrade prinaša zmaga v tekmovanju, ki je imel prav med angleškimi klubi in privrženci najmanj podpore, zdaj pa velja za odlično zamisel Evropske nogometne zveze?