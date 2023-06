Štadion razprodan, v boj z Barcelono tudi Slovenka

Danes ob 16. uri bo v Eindhovnu na razprodanem štadionu PSV finale nogometne lige prvakinj. Za naslov evropskih klubskih prvakinj se bodo pomerile nogometašice Barcelone in Wolfsburga, katerega dres nosi tudi slovenska reprezentantka Sara Agrež. Ta bo kot prva Slovenka igrala v finalu lige prvakinj. Nizozemska bo prvič gostila finale lige prvakinj, štadion v Eindhovnu, ki sprejme okoli 35.000 ljudi, pa je razprodan.

»Občutki so dobri, v ekipi vlada mirnost. Se pa čuti osredotočenost. Treningi so kratki, učinkoviti, poudarek na taktiki. Menim, da smo dobro analizirale Barcelono in da smo dobro pripravljene na tekmo sezone. Želim si zmage, želim si glasnih navijačev, želim si timskega duha, s katerim želimo pokazati, da si to zmago zaslužimo,« je pred finalom dejala Sara Agrež, 22-letna reprezentančna branilka, ki je lani okrepila Wolfsburg.

Nemke doslej uspešnejše od Katalonk

Nemški predstavnik bo lovil tretji naslov v tem tekmovanju, do zdaj je slavil v letih 2013 in 2014, šestič pa igra v finalu. Barcelona se bo borila za drugi naslov, v finale pa se je uvrstila četrtič oziroma tretjič zapored. Edini naslov so Katalonke osvojile pred dvema letoma. Rekorderke so nogometašice Lyona, ki so slavile osemkrat. V letošnjem skupinskem delu lige prvakinj so igrale še tri naše reprezentantke. Mateja Zver pri St. Pöltenu ter Nina Kajzba in Zara Kramžar pri Romi. V kvalifikacijah so igrale tudi nogometašice Pomurja.