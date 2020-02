Štajerci bodo imeli vse manjšo pravico do novega spodrsljaja

Ronaldo in Messi marsikomu zameglila razum

Trenerja Safet Hadžić (levo) in Darko Milanič sta si po tekmi športno segla v roke in izrazila zadovoljstvo. FOTO: Leon Vidic



Ne bo treba čakati (pre)dolgo

Kako oceniti prvi letošnji dvoboj, edini še preostali vseslovenski športni derbi? Predigra na mariborskih ulicah je »pripadla« gostom iz Ljubljane, ki so močneje opozorili nase tamkajšnje policiste in dobili spopad s približnim izidom 55:45. Večerni derbi pod Kalvarijo ni imel zmagovalca, čeprav bi morali biti po definiciji zadovoljnejši v taboru Olimpije, ki je ohranila štiri točke prednosti pred večnim tekmecem iz Ljudskega vrta.Približno 10.000 parov oči je spremljalo soliden športni spektakel za, v katerem že tradicionalno nihče zares ne ve, kam sodi njegova ekipa. V seštevku smo videli zadovoljivo nogometno prireditev, ki je dodatno razgrela strasti na relaciji Ljubljana-Maribor. Dva gola, pet rumenih kartonov,, pirotehnična akcija na obeh koncih štadiona in – po mnenju gostov – nedosojena enajstmetrovka za Olimpijo. To je dovolj polemične snovi za obetavno nadaljevanje sezone.Drži, da smo videli doslej tudi bolj spektakularne nogometne tekme v Ljubljani in Mariboru, kot drži, da so imeliinv preteklosti pogosto tudi bolj intenzivne »pogovore« kot v soboto zgodaj popoldne. Torej smo danes nekje »vmes«.Sporočilo konca tedna je bolj obetavno, kot se zdi. O (ne)uspehu so odločali ustvarjalni igralci, kar je dobro tako v splošnem življenju in poslu kot v nogometu. Ljubljanski gol sta zrežiralain, mariborskegain. Da premorejo vsi akterji sobotne tekme manevrski prostor za napredek, pa razkriva dejstvo, da igra večnih rivalov ni bila kdo ve kako intenzivna in so bili med vidnejšimi tudi nekateri mojstri z manjšimi pljuči …V letu, v katerem bo evropsko prvenstvo gostovalo lein, je v resnici nehvaležno soditi o trenutni kakovosti slovenskega prvenstva. Prav tako je nehvaležno ocenjevati opravljeno v letošnjem prvem ligaškem dejanju v času, ko Uefina liga prvakov še nikdar ni bila močnejša, klubi v osmini finala pa še nikdar boljši in bogatejši kot letos. Ves ta vrhunski tuji nogometni program namreč omogoča in prinaša k nam tudi televizija, ki je kraljica sodobnih športnih prireditev. Edinstveni strelski dvobojin, ki sta ga »Nezemljana« nadaljevala tudi konec tedna v Italiji in Španiji, občasno marsikomu zamegli razum in poruši merila tudi pri nas.Počakajmo naslednje izzive, ki jih prinaša slovensko prvenstvo. Nanje na srečo ne bo treba čakati dolgo: sreda prinaša nogometni spektakel, kjer bodo gostovali prav Mariborčani. Odslej drži le eno: res je na voljo še 15 tekem in torej 45 točk, todabodo imeli v boju za prvaka iz kola v kolo manjšo pravico do novega spodrsljaja. Dlje bo vladal status quo, bolj bo zadovoljna