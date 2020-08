FOTO:Štajerci za naslov med seboj in bržčas brez Olimpije

Ljubljana

Soboško črno-beli so v obdobju razvoja in se bodo v novi sezoni še bolj odločno spustili v boj za prvaka. FOTO: Blaž Samec/Delo

Olimpija je največja neznanka. FOTO: Leon Vidic/Delo



Maribor v lov za Celjem, Mura za obema

Prvi mož Kopra Ante Guberac napoveduje, da bodo tekmeci na Bonifiki izgubljali že na Črnem kalu. FOTO: Šuligoj Boris

Luka Šušnjara v Francijo

Namesto v SNL bo Luka Šušnjara sezono začel pri francoskem drugoligaškem klubu Chambly. Šušnjara je bil pomemben člen v napdalni zasedbi Sobočanov in je v minuli sezoni dosegel osem golov. Pri Muri je preživel dve sezoni in pol, s Chamblyjem je sklenil triletno pogodbo.



Milan Mandarić bi rad za trojico iztržil dva milijona evrov

Mauro Camoranesi je najmočnejše orožje Tabora. FOTO: Voranc Vogel/Delo



Brez glavnega kandidata za izpad

Gorica se je v 1. SNL vrnila le po eni sezoni drugoligaškega plesa, a najbrž se ji obeta boj za obstanek. FOTO: Jure Eržen/Delo

- Zdaj pa res zares. Mesec dni po koncu 29. državnega nogometnega prvenstva bodo z današnjimi tremi tekmami preloženega 1. kola znova oživela igrišča v 1. SNL. Uvodno dejanje bosta izpustili Olimpija in Gorica, a glavno vprašanje je naslednje: bo Aluminij uresničil grožnje in v nedeljo ne bo gostoval v Ljudskem vrtu? Danes bodo na sporedu derbiji, južnoprimorski v Sežani, lokalni v Domžalah, in glavni za prvaka v Celju.Jubilejno 30. DP v samostojni državi se bo nadaljevalo, kot se je končalo: brez gledalcev in v znaku koronavirusa. Trma iz Kidričevega – in nič več kot samo to, zaradi česar je grožnja o bojkotu prve tekme le nadaljevanje koronskih napačnih (športnih) odločitev vodilnih mož kluba – je tudi posledica nerodnosti pri oblikovanju ustreznih pravil (ali protokolov) Nogometne zveze Slovenije oziroma pomanjkanja samoiniciativnih pobud.Vse je bilo prepuščeno inerciji in odzivom, ko se je nekaj predvidljivega že zgodilo. Tudi okužbe nogometašev in strokovnega osebja je bilo mogoče predvideti, zato je tarnanje nad sicer neživljenjskim pravilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) po malem tudi prikrivanje lastnih spodrsljajev in neodgovornih dejanj posameznikov.Da ne bi bilo pozneje znova preveč nejasnosti in začudenosti; predvideti je mogoče tudi nove težave ali zaplete, ponovitev scenarija iz minulega prvenstva in podaljška debelo v počitniško obdobje. Epidemija pač ne izbira.Že prvi veliki derbi glavnih kandidatov za vrh lestvice, današnji v Celju, kjer bo gostoval pokalni prvak Mura, bo razkril, kako se bodo delile vloge. Bo Celje zmoglo bitke na treh frontah in ali je Mura naredila še en razvojni korak v načrtovani »petletki« z vrhuncem boja za naslov prvaka?Celjani so vstopili v novo sezono v še okrepljeni zasedbi, zaradi česar mlado moštvo, ki iz tekme v tekmo le še raste, ohranja šampionski potencial. Trenerima več manevrskega prostora, toda računati gre, da bi lahko zaradi odhodov tržno najbolj zanimivih (in najboljših) lahko hitro spet postal brusilec nadarjenih in ne ustvarjalec lovorik. V tem pogledu je Mura s trenerjemšla korak naprej, saj je v izrazito tekmovalnem obdobju. Če bo v njem vzniknil še kakšen mlajši up, toliko bolje.Maribor je po vsem sodeč znova prvi favorit. Trener Sergej Jakirović je imel dovolj časa, da je spoznal moštvo in ga že delno pripravil, športni direktor Oliver Bogatinov pa ga je dopolnil z manjkajočimi aduti. Upodabljajo jih mlajši, hitrejši in ambicioznejši, kar v praksi pomeni hitrejši Maribor.Nad zeleno-beli tabor so se zgrnili črni oblaki. Predsednikin klub še plačujeta davek za napačne odločitve in molitve ne bodo dovolj za čudež, pač pa res posrečeno sestavljen mozaik igralcev, značajev in znanja. Trenutno stanje je takšno, da Olimpija v boj za prvaka ne more poseči. Treners svojim botrom v ozadjuje bliže usodiZasuk je možen, če bo »stric iz Amerike« še enkrat odprl denarnico in imel povrhu še srečo z izbiro okrepitev. Zdaj jih ni, valiu je Olimpija dobila le slovenska fanta, ki nista več na vrhuncu karier, a sta lahko dodani vrednosti. Kot je slišati, predsednika pri Olimpije drži le še upanje, da bo lahko od prodaje trojice tržno najbolj zanimivih,in(vsi pa so tudi poškodovani!?), iztržil vsaj dva milijona evrov(!?).Vrnitev Kopra med najboljše je odlično za ligo, še en močan klub in selektivno močno okolje pa bi lahko bila injekcija za koprsko vrnitev v vrh. Po popolnoma zgrešeni sezoni se Domžale prav tako nadejajo, da so že dosegle dno in da je finiš minule sezone že napovedal lepše čase. Tabor zbo težko še koga preseneti, a za vsakogar bo težak zalogaj, dokler bo Argentinec imel voljo in ga bo »vaška liga« še kolikor toliko motivirala.Aluminij ima igralski potencial, a pomembno je, da bo imel tudi zanos, tako v pisarnah kot v okolju. Gorica je udarila v dodatnih kvalifikacijah in zakaj ne bi tudi v prvenstvu? Bravo je bil od debutu v 1. SNL odličen, še drugič bi pomenilo, da ima odličen skavting in najbrž tudi trenerskega zvezdnika.Glavnega kandidata za izpad še ni videti, zato se nakazujejo napete, razburljive, negotove in enakovredne tekme. Bolj primernega izhodišča za nabiranje izkušenj, znanja in uveljavljanja za najbolj nadarjene skoraj ne bi moglo biti.