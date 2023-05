Štajerec, ki je kralj strelcev postal v Ljubljani

Marko Kmetec in Nastja Čeh sta z nepričakovanim in odmevnim prestopom iz vrst prvaka Maribora v komaj šestouvrščeno Olimpijo leta 1999 dodobra razburkala nogometne strasti na Štajerskem in v Ljubljanski kotlini. »Danes se lahko tistim dogodkom smejimo, takrat pa je bilo zelo napeto. Bila sva mlada, nekoliko nepremišljena, po drugi strani pa tudi drzna. Uf, koliko žaljivk sem slišal v tistem obdobju, pošiljali so mi tudi grozilna pisma. Še dobro, da takrat ni bilo spleta in družbenih omrežij. Ne predstavljam si, kako bi bilo vse skupaj videti,« se lahko danes muza Marko Kmetec, ki si je Olimpijo izbral za uveljavitev na slovenski nogometni sceni.

Dve leti pozneje, ko je v zeleno-belem dresu odigral 61 tekem in zabil 21 golov, si je moral zaradi odločitve trenerja Mihajla Petrovića poiskati nov klub, a mu je bilo jasno, da se želi čim prej vrniti v Olimpijo. Novo dokazovanje se je začelo na Koroškem, a mu ni šlo vse po načrtih, na 29 tekmah je za prevaljski Korotan dosegel zanj skromnih pet zadetkov. Sledila je selitev v Spodnjo Šiško v vrste Ljubljane. Tam je pod dirigentsko palico trenerja Mihe Kebeta strelsko eksplodiral. »Spomnim se, da smo ekipo sestavljali sproti, kar med pripravami za novo sezono. Na koncu smo sestavili zelo dobro moštvo, dokaj hitro smo se uigrali, predvsem pa smo bili dobra klapa. To nas je močno povezalo, tako da smo lažje prenašali neredna izplačila in slabšo organizacijo v klubu,« se spominja Kmetec.