FOTO:Štajerska divizija čaka na spodrsljaje Olimpije

Ljubljana

Tudi najboljši strelec 1. SNL Ante Vukušić je v boju za lovoriko, strelsko. FOTO: Leon Vidic/Delo

Idila med trenerjem Safetom Hadžićem in predsednikom Milanom Mandarićem je trajala slabo leto. FOTO: Blažž Samec/Delo

Milan Mandarić je sprožil nemir v moštvu vodilnih Ljubljančanov.

Zlatko Zahović je naslednikom postavil »avtocesto do naslova«.

Tabor, Bravo, Triglav in Domžale za beg od dodatnih kvalifikacij.

Vijolična aduta sta Rok Kronaveter in Amir Dervišević (desno). FOTO: NK Maribor

Ante ŠŠmundža je na dobri poti, da Muro zapelje v Evropo. FOTO: Blažž Samec/Delo

55

tekem bodo igrali prvoligaši do konca sezone

Mauro Camoranesi (levo) je z zamudo prišel v Slovenijo, a je tu, Darko Milanič pa bo le v vlogi gledalca spremljal prvenstvene tekme. FOTO: Jure Eržen/Delo

- Slovenski nogometni prvoligaši se jutri vračajo v boj za ligaške točke; še nikoli doslej z večjimi neznankami kot tokrat. Olimpija ostaja prvi favorit za naslov prvaka, Rudar je v resnici že izpadel v 2. SNL, vse druge dileme so v nogah nogometašev in glavah trenerjev, za katerimi je nenavadna in edinstvena večmesečna izkušnja.Največ nemira je sprožil predsednik. Vrnitevna položaj športnega direktorja ne bi bila sporna po koncu sezone, ko bi se lahko ustrezno pripravil za nastavljanje svojih ljudi in odstavljanje neprimernih. Trenertako rekoč mora izpeljati šampionsko sezono. Z zavedanjem, da so mu dnevi šteti. Prednost in kakovost 13, 14 igralcev zadostuje za naslov, vse drugo je stvar fines. In Mandarićevega pristopa: z »božanjem« ali oštevanjem najboljših.Mi zmoremo, so prepričani do prekinitve prvenstva všečni, samozavestni in uspešni Celjani. A trije meseci premora pomenijo celo večnost. Vloge so se zamenjale: zdaj bodo v vlogi vijoličnih in zeleno-belih, ki se morajo spopadati tudi s srčnostjo tekmecev. Manjkajoči celjski šampionski kamenček v zmagovalnem mozaiku predstavlja pomanjkanje izkušenj in rutine zmagovanja, ko je treba.Kidriški rdeče-beli so močni in Evropa jim ne na dosegu nog, tudi pokalna lovorika. Slog igre je tekmovalen – za točke – in utrjen. Ne menja se. Slabost je navzven prednost: da nimajo česa izgubiti. Seveda lahko in to zelo veliko. Veliko evrov, če ne bo Evrope. Moštvo z razmeroma dolgo klopjo in stabilnostjo na vseh ravneh si ne sme privoščiti preveč nihanj.Nov veter, novo upanje, je mariborski slogan za juriš na vrh. Bivši športni direktormeni, da je novima oblikovalcema brez izkušenj na veliki sceni, športnemu direktorjuter trenerju, »zgradil« avtocesto do naslova, s čimer je dal vedeti, da tekmuje tudi takrat, ko ni tekmovalec. Navijači so vajeni lovorik, a samo igralno všečni Maribor ne bo dovolj. Pred dvema letoma, ko so bila razmerja proti Olimpiji bolj izenačena, je bilo sedem točk zaostanka enajst tekem pred koncem preveč.Enajst nedoločenih izidov je sporočilo za trenerja, da kaže več tvegati. Sobočani si to lahko privoščijo, a jim kaj prida ne bo pomagalo. Toliko kakovosti in širine igralskega kadra ne premorejo, da bi šli v bitke z vodilom vse ali nič. Zanimivo bo videti, kakšen bo odziv navijačev, če se črno-belim ne izide preboj v Evropo. Delovanje brez spodbujevalne opozicije, kritik in pritiskov je slabo za razvoj.Vsaka točka šteje. Bi Tabor zato nekaj dni zamude ob vrnitvi trenerjalahko plačal davek? Sloviti Argentinec na klopi je ob pomoči spretnih srbskih selektorjev v kratkem roku izbrusil moštvo v resnega tekmeca z igro z glavo in repom ter značilnim nepopustljivim pristopom. V seštevku takšna podoba vliva precej upanja, da Tabor ne bo plesal samo eno sezono. Če ne drugega, so izziv za naslednjo derbiji s Koprom.Šiškarjem je epidemija ustavila zalet. Boljši, kot so bili, bodo težko, čeprav tudi podoba na enaki ravni pomeni velik napredek. A med igralci so tudi zelo nadarjeni, ki jim vsak teden več prinese novo izkušnjo in večjo dodano vrednost. Trenerima v dveh, treh posameznikih ravno dovolj podaljšanih rok na igrišču, da lahko nadzirajo, narekujejo ritem igre in brzdajo zaletavost mlajših.Gorenjski prvoligaš ima najnižjo vrednost delnic v boju za izognitev devetemu mestu. Izbruh virusa sars-cov-2 je bilo »darilo«, saj je trenerlahko resetiral svoje zamisli in tudi moštvo. Če bo ustavil rezultatska nihanja, ki so povezana z igralskim kadrom, potem lahko računa na srečen zaključek sezone. Če ne, bo Triglav visel tudi v dodatnih kvalifikacijah. Občasni prebliski proti favoritom so le za pet minut slave.Slabo je bilo moštvo, slabi so bili igralci, slab je bil trener. Nova priložnost je tu, a z istimi ljudmi. Vsi pa so bistveno boljši, kot so bili. Kakšne bodo »popravljene« Domžale, je veliko vprašanje. Prav nihče si ne predstavlja, da bi se lahko reševale v dodatnih kvalifikacijah. V nasprotju s tekmeci imajo preveč izkušenih nogometašev, ki pa so porušili igralne vrednote, a jih lahko povrnejo. Kaj po obstanku? K novi fluktuaciji nogometašev.Velenjčani s tekmovalnostjo lahko vplivajo na razplet pri vrhu in na dnu. Za trenerja, ki si srčno želi delovati v nogometu in ima za seboj selitve »gor in dol, levo in desno«, je to obdobje soočenja z resnico. Ali sploh premore toliko trenerskih ambicij, kot jih kaže, ali pa se bo treba sprijazniti, da ima preveč igralskih genov: imel je več potenciala, kot ga je uveljavil. Rudar bo nekaj časa del obubožane športne province.