Štajerski derbi: Celjani ne vedo, kaj jih čaka, Mariborčani pa tudi ne

V nadaljevanju preberite:

Kdo si lahko privošči še več neumnosti, to je rdeča niti največjih slovenskih klubov in tekmecev Olimpije in Maribora, ki se je že razšel z na treningu »pretepenim« trenerjem Radomirjem Đalovićem. V njunih bolj ali manj večjih spodrsljajih uživajo Celjani, ki se pripravljajo za novo spektakularno jesen v konferenčni ligi ter četrtkov štart proti atenskemu AEK. Toda »pripravljalna« tekma v 10. kolu 1. SNL (včeraj je bila prva tekma v Kidričevem) bo vse prej kot to, štajerski derbi bo vreden šampionskega naslova.

Albertu Rieri se le smeji, ko iz varne razdalje spremlja zdrahe pri največjih tekmecih. Od zeleno-belih so jih še hitreje kot strela prevzeli preveč »testosteronski​« vijolični, ki bodo po hitrem in najbrž veliko pozneje razjasnjenem slovesu Radomirja Đalovića igrali že drugi derbi pod taktirko v. d. trenerja Radovana Karanovića. Obeti niso dobri, toda komu mar?

Federico Bessone, novi Olimpijin trener, mora omejiti nesrečna naključja, ali se jim izogniti in takoj bo bolje. »Z žogo v nogah,« je njegova zamisel, kako iz krize. Ni se zmotil, saj šprinterjev, ki lahko tudi brez žoge v nogah, rešijo tekmo, nima.