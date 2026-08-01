Štajerski derbi kot zdravilo za evropsko rano

Evropska slovesa Kopra (proti Runaviku s skupnih 5:5, po 11-m 3:4), Brava (proti Škendiji s 3:4) in Aluminija (proti Dinamu iz Tirane z 1:4) bolijo, toda nogometna ligaška karavana gre – mora iti – naprej. Slovenski klubi bodo ta konec tedna igrali tretje kolo, v katerem bo na igrišču še bolj vroče kot v ozračju: danes bo najprej prekmurski derbi v Lendavi, zvečer na stadionu Z'dežele še razburljivi štajerski obračun z obrnjenima vlogama kot nekoč: Celjani bodo plen, lovci pa Mariborčani. Nedeljski spored se bo začel z lokalnim dvobojem v Domžalah, nadaljeval v Grosupljem, kjer bodo gostovali hudo »polomljeni« Koprčani, zadnje dejanje pa bo v Stožicah – v pričakovanju prve zmage Olimpije.