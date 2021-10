Stara dama se prebuja, dobila še mestni derbi

Serie A, 7. krog:

Nogometaši Juventusa so v sedmem krogu italijanskega prvenstva v mestnem obračunu premagali Torino z 1:0 in se po bledem uvodu v sezono počasi prebijajo proti vrhu lestvice.Salernitana slovenskega vratarja, ki je branil celo tekmo, je dosegla prvo zmago, potem ko je na kolena položila Genoo z 1:0.Derby della Mole v Torinu se je končal z zmago stare dame. V prvem polčasu so bili izbranci gostujočega trenerjav podrejenem položaju, v drugi polovici tekme pa so zaigrali veliko bolje. Odločilni in zmagoviti gol je po natančnem in močnem strelu z roba kazenskega prostora dosegelv 86. minuti.Salernitana je na današnji prvi tekmi premagala Genoo z 1:0, mož odločitve za prvo zmago v tej sezoni pa je bilv 66. minuti.Cagliari : Venezia 1:1 (1:0)je igral v prvem polčasu za Venezio)Salernitana - Genoa 1:0 (0:0)je branil celo tekmo za Salernitano)Torino - Juventus 0:1 (0:0)20.45 Sassuolo : Inter12.30 Bologna - Lazio15.00 Verona - Spezia15.00 Sampdoria - Udinese18.00 Fiorentina - Napoli18.00 Roma - Empoli20.45 Atalanta - Milan