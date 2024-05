Stara dama že ve, kdo jo bo vodil v prihodnji sezoni

Sezona v italijanskem nogometnem prvenstvu še ni zaključena, v prihajajočem koncu tedna moštva čaka še zadnje dejanje, pri Juventusu pa že pogledujejo proti novi sezoni. Maz Allegri je bil odpuščen dve tekmi pred koncem sezone, ker naj bi se neprimerno vedel po zmagi v finalu italijanskega pokala proti Atalanti, saj ni želel slaviti z vodstvom kluba, ki mu je že pred tekmo sporočilo, da v prihodnji sezoni ne računa več nanj.

Allegriju so se zahvalili zaradi neprepričljivih iger in rezultatov, ki ne dosegajo standardov stare dame, predvsem pa zato, ker so že dosegli dogovor z njegovim naslednikom. V Torino prihaja Thiago Motta, najbolj vroče trenersko ime na Apeninskem polotoku, ki je z Bologno v tej sezoni pripravil presenečenje in se uvrstil v ligo prvakov.

Nekdanji igralec Barcelone, madridskega Atletika, Genoe, Interja in PSG-ja je po poročanju številnih italijanskih medijev že podpisal triletno pogodbo z Juventusom, obelodanili jo bodo po zaključku sezone.