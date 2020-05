Stari San Siro brez vrednosti bo zamenjal novi za 1,2 milijarde evrov

Ljubljana

80.018 sedežev je maksimalna zmogljivost San Sira, novega bo 60.000. FOTO: Reuters

- Italijanske institucije za ohranitev dediščine so odobrile načrt za rušenje legendarnega in kultnega štadiona San Siro v Milanu, ki so ga zgradili leta 1926. V načrtu je, da na isti lokaciji v lombardijski prestolnici zgradijo povsem nov nogometni objekt, ki bo sprejel 60.000 gledalcev.Italijanska nogometna velikana Milan in Inter sta že lani predstavila načrte za gradnjo novega štadiona, investicija celotnega projekta pa bi znašala 1,2 milijarde evrov.Lastnik štadiona, kar je tudi uradno ime enega od najbolj slovitih nogometnih objektov, ki so ga večkrat obnavljali in dograjevali, je mesto Milano. Po mnenju mestnih predstavnikov stadion, ki lahko trenutno sprejme 75.923 gledalcev, nima nobene posebne arhitektonske vrednosti in se ga lahko zruši.