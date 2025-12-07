Ne kdo, temveč kakšen naj bo ali bi moral biti profil novega nogometnega selektorja? To je vprašanje, ki je po odhodu Matjaža Keka postalo po malem boleče za selektorje iz krovne nogometne organizacije, ki jim je Kekova spretnost komuniciranja in prevzemanja bremen v veliki meri lajšala življenje. In tudi zelo očitno skrivala pomanjkljivosti.

Izbira ne bo lahka. Slovenski trenerji so bili v samostojni državi tako rekoč ujetniki indoktrinirane obrambne filozofije, zdaj naj bi nekdo med njimi, ki izhaja iz tega predolgo zakoreninjenega prepričanja, da lahko Slovenci tekmujemo le z obrambnim pristopom, izpeljal igralno preobrazbo slovenske reprezentance v pogumnejšo in drznejšo. V reprezentanco, kjer bodo igralci z znanjem morda imeli prednost pred tistimi pridnimi. Poenostavljeno, Slovenijo naj bi med razvite popeljali trenerji, ki so večji del kariere prakticirali bunker.

Slovenija kljub vsemu ni bila in tudi ne bo nogometna sila v razredu razvitih držav, a je bila v očitnem razvojnem padcu, nazadovala je. Toda prav njen tekmovalni izkupiček in igralna podoba sta odprla obzorja in – z zamudo – sprožila proces, ki naj bi jo nekoč približal idealu. Zdi se, da je Slovenija v najboljšem trenutku za nov zagon z novimi, drznimi, pogumnimi ljudmi in zamislimi. Je kot »start up« Slovenija.