Stavili na Messija in Ronalda, lovorika pa v roke 30-letnega Italijana

Najbližje mu je bil Lewandowski

Ciro Immobile je končal sezono s 36 prvenstvenimi goli na svojem računu. Najbližje so mu bili Robert Lewandowski (Bayern), ki je zabil 34 golov v bundesligi, Cristiano Ronaldo (Juventus, 31), Timo Werner (Leipzig, 28) in Lionel Messi (Barcelona, 25). V seštevku sta daleč najuspešnejša Messi in Ronaldo. Prvi je zbral šest tovrstnih priznanj (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019), drugi pa štiri (2008, 2011, 2014 in 2015). Med njiju sta se prikradla le Urugvajca Diego Forlan (2009) in Luis Suarez (2014, 2016).

Francesco Totti je bil zadnji dobitnik zlatega čevlja pred nastopom ere Cristiana Ronalda in Lionela Messija. FOTO: Alessandro Garofalo/Reuters



Učinkovit tudi v zadnji tekmi prvenstva v Neaplju

Končan je tako boj za najboljšega strelca v Italiji kot za prestižno lovoriko zlati čevelj. Že pred zadnjim kolom italijanskega nogometnega prvenstva je bilo znano, da si bo pripisal lovoriko za najboljšega strelca. Laziev napadalec je namreč kotiral na posebni lestvici pred, za katerega pa se je Juventusov trenerodločil, da mu nameni delni počitek pred pomembno tekmo lige prvakov z Lyonom. Juve si je že prej zagotovil nov naslov italijanskega prvaka.S tem je postalo znano še nekaj: Immobile je osvojil tudi prestižno nagrado za najboljšega strelca v Evropi, saj je bil tudi na vrhu te lestvice strelcev; najbližje mu je bil Bayernov as, ki je zabil gol manj, toda že zdavnaj končal sezono v bundesligi.Immobile ni postal le prvi Laziev napadalec s tovrstno individualno lovoriko, pač pa tudi prvi italijanski nogometaš, ki mu je to uspelo po; legendarni as Rome je pred 13 leti zabil 26 golov in prav tako osvojil “zlati čevelj”. Ob njiju je to uspelo le še enemu Italijanu,. Po dosežku Tottija sta začela svoj pohodin, prav Italijan pa je torej letos prekinil njuno prevlado.Laziev zvezdnik, ki je februarja dopolnil 30 let, igra v življenjski formi, v tej sezoni je zabil 36 golov v 37 tekmah v serie A, učinkovit je bil tudi na sobotnem gostovanju Lazia v Neaplju, vendar to ni zadostovalo za zmago njegovega kluba pod Vezuvom.