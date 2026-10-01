Stavniška afera v Turčiji, vpleteni vodilni pri največjih klubih

Turška nogometna zveza (TFF) je disciplinski komisiji zveze predala seznam približno 450 predstavnikov in funkcionarjev nogometnih klubov v okviru preiskave v zvezi s stavami. Gre za novo afero v turškem nogometu, potem ko so turške oblasti v torek aretirale vodjo turške sodniške organizacije.

Turški pravosodni minister Akin Gürlek je v torek sporočil, da so aretirali vodjo turške nogometne sodniške organizacije Ferhata Gündogduja, še šest drugih oseb so odpeljali v pripor. Kot razlog je navedel »obtožbe o vmešavanju v oblikovanje sodniških lestvic, določanje sodnikov za tekme, postopke ocenjevanja in imenovanja ter v izpite iz poznavanja pravil.« Za zdaj še ni jasno, ali sta dogodka povezana.

Disciplinska komisija TFF je sicer že lani suspendirala 149 sodnikov, obtoženih stav na tekme, s čimer so kršili prepoved tovrstnega početja. Izrekli so jim suspenze od osmih do 12 mesecev. Preiskava zveze je zajela 571 sodnikov iz turških profesionalnih lig. TFF je v okviru preiskave v zvezi s stavami danes svoji disciplinski komisiji predala še seznam nadaljnjih 448 imen.

Gre za funkcionarje in predstavnike klubov, ki nastopajo v najmočnejših turških ligah, za katere je bilo ugotovljeno, da so v zadnjih petih letih med opravljanjem svojih funkcij sklepali stave, je navedla zveza. Na seznamu je več deset imen iz najboljših turških klubov, med njimi predsednik Trabzonsporja, podpredsednik Bešiktaša, več sedanjih in nekdanjih funkcionarjev Galatasaraya ter trije nekdanji funkcionarji Fenerbahčeja.