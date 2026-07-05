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Nogomet

Steve Nash: Čudovito je videti, da nogomet združuje razdeljeno državo

Dvakratni najkoristnejši igralec lige NBA je »padel« v nogometno evforijo. Po izpadu Kanade zdaj navija za Anglijo, Harry Kane je njegov najljubši igralec
Legendarni NBA zvezdnik Steve Nash ne skriva navdušenja nad svetovnim prvenstvom v nogometu. FOTO: Justin Sullivan/AFP
Galerija
Legendarni NBA zvezdnik Steve Nash ne skriva navdušenja nad svetovnim prvenstvom v nogometu. FOTO: Justin Sullivan/AFP
G. N.
5. 7. 2026 | 15:21
5. 7. 2026 | 15:21
2:37
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Tudi nekdanji košarkarski zvezdnik in dvakratni najkoristnejši igralec lige NBA Steve Nash je »padel« v nogometno evforijo. Veliki nogometni navdušenec, ki je med drugim tudi eden od lastnikov španske Mallorce, je za italijanske medije odkrival svoje občutke.

»Nogomet združuje državo, ki je trenutno zelo razdeljena. To je čudovito videti. Navdušen sem nad tem, kar je dosegel moja Kanada, zdaj navijam za Anglijo,« je povedal Nash.

Nekdanji organizator igre Phoenix Suns je dodal, da ga je močno navdušila tudi reprezentanca Maroka, ki po njegovem mnenju igra zelo celovit in kakovosten nogomet. Posebej je pohvalil razvoj kanadske reprezentance.

»Ta ekipa ima velik talent. Škoda za poškodbe, predvsem Alphonsa Daviesa, ampak na splošno je to zelo pozitivna zgodba. Selektor Jesse Marsch je opravil odlično delo,« je dvignil palec gor za svojo reprezentanco. Po njenem izpadu drži pesti za Anglijo, njegov igralec, ki ga neizmerno ceni in spoštuje je Harry Kane

Steve Nash je v obdobju igralske kariere nogometne izkušnje nabiral tudi na treningih Tottenhama. FOTO: Reuters
Steve Nash je v obdobju igralske kariere nogometne izkušnje nabiral tudi na treningih Tottenhama. FOTO: Reuters

»Je izjemen. Je zelo vsestranski napadalec, inteligenten in moštveni tip igralca. Po mojem mnenju sodi med tri najboljše Angleže v zgodovini,« je pohvalil kapetana Anglije nekdanji mentor Gorana Dragića v obdobju, ko si je Ljubljančan utiral pot med zvezdnike najmočnejše lige na svetu.

Tudi razvoja reprezentance ZDA ni spregledal.

»Američani so me zelo navdušili. Igrajo napadalno, imajo atletiko, samozavest in veliko potenciala. Maurizio Pochettino je odličen trener, njegovo delo se zelo pozna,« je menil Kanadčan rojen v Južni Afriki in okrcal VAR. 

»Iskreno, način uporabe VAR-a mi ni všeč. Zdi se mi, da se pogosto odločajo na podlagi enega samega posnetka, brez upoštevanja celotnega položaja. Odločitve so preveč ‘učbeniške’,« je zaključil Nash.

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