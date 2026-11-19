Težave Manchester Uniteda v tej sezoni še zdaleč niso omejene le na nogometna igrišča. Angleški velikan, za katerega igra tudi slovenski reprezentant Benjamin Šeško, je objavil najnovejše finančne rezultate, številke pa razkrivajo, da njegove skupne finančne obveznosti presegajo kar 1,3 milijarde evrov.

United je namreč ob koncu septembra imel za približno 689 milijonov evrov dolgoročnih in še okoli 247 milijonov evrov kratkoročnih posojil. Temu se pridružuje še približno 397 milijonov evrov drugih neporavnanih obveznosti, pri čemer velik del predstavljajo zneski, ki jih mora klub drugim moštvom še plačati za prestope igralcev.

Toda zadolževanje nikakor ni poceni. United je samo v treh mesecih do konca septembra za stroške, povezane z dolgovi, odštel približno 17,3 milijona evrov. Če bi se podoben tempo nadaljeval skozi vse leto, bi se račun približal 69 milijonom evrov.

Na prestopnem trgu niso varčevali

Visoke obveznosti niso presenetljive ob pogledu na zapravljanje Uniteda v zadnjih prestopnih rokih.

Klub je letos poleti za Carlosa Balebo, Yourija Tielemansa in Andreya Santosa odštel približno 177 milijonov evrov. Še več, okoli 263 milijonov evrov, je porabil poleti leto prej, ko so na Old Trafford prišli Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Šeško in Senne Lammens.

Ob tem United še vedno odplačuje tudi nekatere starejše prestope.

Več prihodkov, a tudi precej večja izguba

Čeprav je United v prvem četrtletju poslovnega leta ustvaril približno 174 milijonov evrov prihodkov, dobre štiri odstotke več kot v enakem obdobju lani, je trimesečno obdobje sklenil z okoli 21,6 milijona evrov čiste izgube. Leto prej je ta znašala približno 7,9 milijona evrov.

Navzgor gredo tudi stroški igralskega kadra. Plače so se v primerjavi z enakim obdobjem lani povečale za 8,6 odstotka na približno 95 milijonov evrov v treh mesecih, kar je klub pripisal predvsem vrnitvi v ligo prvakov.

Kljub temu vodstvo za celotno poslovno leto še vedno pričakuje med približno 883 in 907 milijoni evrov prihodkov. Pri Unitedu so ob tem poudarili, da klub ostaja znotraj finančnih pravil premier lige in Uefe.

»Naši prihodki ostajajo močni in na pravi poti, hkrati pa nadaljujemo trajnostno rast,« je dejal izvršni direktor Omar Berrada.

Pochettinov prihod bo račun še povečal

Objavljene številke pa še ne vsebujejo vseh najnovejših stroškov. Obračunsko obdobje se je končalo 30. septembra, zato v njem še ni finančnih posledic novembrskega slovesa trenerja Michaela Carricka in prihoda Mauricia Pochettina.

Po poročanju Independenta naj bi že odškodnina za prihod Argentinca in njegovega strokovnega štaba znašala najmanj devet milijonov evrov, dodatno pa bo United stal tudi predčasni odhod Carricka.

Še precej večji finančni udarec pa bi predstavljal morebiten izpad iz premier lige. United je po desetih tekmah šele na 18. mestu, torej v območju, ki ob koncu sezone vodi v drugo angleško ligo.

S tem bi klub izgubil velik del prihodkov, ki jih prinaša nastopanje med angleško elito, predvsem denar od televizijskih pravic. Zmanjšali pa bi se lahko tudi prihodki od sponzorjev, trženja in prodaje vstopnic.

Kako neposredno so finance povezane z rezultati na igrišču, kaže že pogodba z Adidasom. Ta nemškemu opremljevalcu v primeru Unitedovega izpada omogoča, da svoja letna plačila klubu zmanjša za 50 odstotkov, ob tem pa ima tudi možnost predčasne prekinitve sodelovanja.