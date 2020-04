FOTO:Številni čakajo na letošnji 30. junij, toda v ospredju bo Josip Iličić

Na vrhu Kylian Mbappe in Neymar

Parižani so odšteli 222 milijonov evrov Barceloni za predčasno prekinitev pogodbe z Neymarjem (desno), Monacu pa 180 milijonov za nakup Kyliana Mbappeja. FOTO: AFP

Dva meseca nas ločita do začetka poletnega prestopnega roka.

Doslej ni veliko znano ne o začetku ne o koncu tradicionalne tržnice.

Najmanj 9 adutov selektorja Matjaža Keka bo vsaj delno na prepihu.



Na varnem Oblak, Šporar, Bijol, Stojanović in Zajc

Trojica ima sklenjene pogodbe do leta 2023: najdražji Kekov eksponat, vratar Jan Oblak (na fotografiji), je vezan na Atletico Madrid, zvezni igralec Jaka Bijol na moskovski CSKA, napadalni vezist Miha Zajc na turški Fenerbahče. FOTO: AFP

30. junij je tipični datum, na katerega večini nogometašev potečejo pogodbe, letos bi bilo lahko drugače.



Iličić bi odšel po podvigu v ligi prvakov

Takole je Josip Iličić poziral z žogo, s katero je 10. marca v majici Atalante zabil štiri gole na gostovanju v Valencii. FOTO: AFP

Dva meseca pred poletnim prestopnim rokom za profesionalne nogometaše ni veliko znanega ne o začetku ne o koncu te tradicionalne tržnice. Bomo videli, ali bodo letos rušili rekorde, ali bo sploh živahno kot običajno in kako močno bodo prestope zaznamovali slovenski nogometaši. Številnim bodo potekle pogodbe z njihovimi klubi prav 30. junija.Gre za večmilijardni vsakoletni posel, ki sta ga doslej najmočneje zaznamovala nogometaša s plačilnega seznama mogočnega PSG: Parižani so odšteli 222 milijonov evrov Barceloni za predčasno prekinitev pogodbe z, Monacu pa 180 milijonov za nakup. Morda bosta poleti spet prestopila drugam: zanju se zanimata Barcelona in Real Madrid … Bolj intrigantno je vprašanje, kaj bo z igralci, ki jim. To ne bi bilo nič nenavadnega, če ne bi letos v številnih državah podaljšali sezone v mesec julij, morda avgust – če bo obveljal načrt Uefe in vodstev nacionalnih lig.lahko – po njihovem statusu pri delodajalcu – razdelimo. V prvi skupini so igralci, ki imajo sklenjene dolgoročne pogodbeali več. Pri teh ne gre pričakovati večjih teženj po razmišljanju o novi pogodbi – razen v primeru, ko nadpovprečno blestijo in želijo za svoje znanje iztržiti (še) več. V drugi skupini so igralci in vratarji, ki imajo– v tem kontekstu torej do konca junija 2021 –, kar pomeni, da bodo v kratkem bodisi podaljšali pogodbo, bodisi jih bo klub prodal za neko odškodnino, bodisi bodo pogodbo izpolnili do konca in ob letu osorej zapustili delodajalca kot. Takšni igralci bodo letos pod lupo zavoljo precedenčnih razmer okrog 30. junija 2020.Med njimi bodo številni slovenski reprezentanti, tudi takšni, ki bodo gotovo pristali na seznamu za naslednjo akcijo Slovenije pod vodstvom selektorja. Domnevno »na varnem« je peterica vidnih Kekovih adutov – bočni branilecima sklenjeno pogodbo z zagrebškim Dinamom do konca junija 2024, zelo podobno velja za napadalca, ki je pozimi presedlal iz Bratislave v Lizbono k Sportingu. Trojica ima sklenjene pogodbe do leta 2023: najdražji Kekov eksponat, vratar, je vezan na Atletico Madrid, zvezni igralecna moskovski CSKA, napadalni vezistna turški Fenerbahče.Najpozneje čez dva meseca naj bi potekle pogodbe devetim slovenskim reprezentantom. To so:(Empoli),(Olimpija),(Ufa),(Piast Gliwice),(Nantes),(Parma),(Vitesse),(Hartberg) in(Twente). Balkovcu bo resda le potekla posoja in bi se vrnil v Verono, Jokić ima možnost podaljšati kariero v majici Ufe za dodatno leto, Kurtića mora Parma odkupiti od Spala in bo dobil še dveletno pogodbo, drugi bodo krenili na tržnico.Kako bo krovna hiša Fifa uredila zakonodajo oziroma vsaj predlagala ustrezne rešitve? Idejni predlog, ki je na mizi, predvideva »avtomatično« podaljšanje pogodb igralcem do konca sezone. Prav tako bi lahko igralci prestopali le v klube, ki so že končali sezono 2019/20. Vsekakor pričakujemo precedenčno in zgodovinsko rešitev ...Glavna zvezda prestopnega roka naj bi bil vendarle –, čeprav mu poteče pogodba z Atalanto šele leta 2022, podobno kot(Ferencvaros),(Houston) in(Kijev). »Jojo« je povsem dozorel in prišel v leta, ko lahko z eno »potezo« najmanj podvoji svojo dva milijona evrov neto vredno letno plačo pri Atalanti. … Njegova poletna selitev je (bila) javna skrivnost, če le ne bo spremenil tega načrta covid-19. Atalanta se je zavihtela v četrtfinale lige prvakov – 32-letni Kranjčan bi se najraje poslovil od črno-modre družine šele po opravljenem poslu v Bergamu. Kdo ve, kdo bi letos ustavil razigrano Atalanto, če ne bi prišlo do pandemije neizprosnega koronavirusa.