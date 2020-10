Številni želijo drevi izzvati Matjaža Keka v Stožicah

Kaj naj pričakujemo od nocojšnje (20.45) prijateljske tekme Slovenije in San Marina na največjem slovenskem štadionu? To je glavno vprašanje pred dvobojem improvizirane enajsterice, s katero bo iskal alternativne rešitve selektor Matjaž Kek, in nogometnim eksotom z druge strani Jadranskega morja. Zagotovljena naj bi bila »le« zmaga, s katero bodo Slovenci pričakali poznejši gostovanji v Uefini ligi narodov.Kek je večkrat poudaril, da želi poiskati čim več možnih novih obrazov, s katerimi bo nato računal tudi v preostalih štirih letošnjih tekmah lige narodov in, še bolj pomembno, v kvalifikacijah za mundial 2022, ki ...